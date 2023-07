Retour dans la "grotte aux ossements" pour percer les mystères des origines de l'Homme

« Je crois que nous devrions arrêter les fouilles », ai-je dit. Tout en faisant un geste vers l’écran de l’ordinateur, j’ai regardé Keneiloe Molopyane, archéologue et médecin légiste connue dans notre équipe sous le nom de « Bones » (« Os »). Nous fixions un flux d’images transmis en direct de deux collègues archéologues, Marina Elliott et Becca Peixotto, qui creusaient à plus de 35 m sous nos pieds. Bones s’est penchée pour regarder l’écran tandis que le rayon lumineux des lampes frontales des fouilleuses faisait le tour de la cavité. « Pourquoi arrêter ? », a-t-elle demandé.

C’était en novembre 2018. Nous étions au poste de commandement de l’équipe, dans le réseau de grottes de Rising Star (l’« Étoile montante »), en Afrique du Sud, qui comprend près de 4 km de passages entrelacés, descendant à certains endroits à plus de 40 m sous terre. Parfois, on peut trouver une salle où il est possible de s’asseoir ou même de se tenir debout. Mais la plupart des espaces ouverts sont relativement petits. Marina et Becca, nos deux fouilleuses les plus expérimentées, s’affairaient dans l’une de ces salles, appelée Dinaledi.

Dans ces grottes, les sédiments se sont formés à partir de la poussière et des débris qui se sont détachés lentement des parois et qui ont recouvert le sol en couches presques invisibles. Mais ceux que Marina et Becca étaient en train de ramasser ne présentaient pas le même niveau d’uniformité ; ils semblaient avoir été dérangés. « On dirait qu’il y a eu un trou dans le sol de la grotte, ai-je dit à Bones. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une dépression naturelle. Pour moi, cela ressemble beaucoup à un élément funéraire », ai-je conclu.