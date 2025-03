Cet immense iceberg cachait un riche écosystème marin confiné depuis des siècles

« Quels sont les mécanismes qui permettent à ces écosystèmes d’exister et de prospérer ? », demande Esquete. L’équipe de l’expédition espère que l’énorme quantité de données océaniques et environnementales recueillies sur le site apportera des réponses concrètes et permettra de déterminer si certains des animaux retrouvés étaient ou non déjà connus de la science.