L'Islande est entrée dans une nouvelle période d’activité volcanique

La péninsule de Reykjanes se trouve à un peu plus de 27 kilomètres au sud-ouest de Reykjavik, la capitale de l'Islande. Elle est située au sommet de la dorsale médio-atlantique qui ne cesse de s'étendre et où la plaque nord-américaine, à l'ouest, et la plaque Eurasie, à l'est, s'écartent progressivement l'une de l'autre. Le magma en phase gazeuse, très chaud, moins dense que la roche environnante, peut parfois s'élever dans la croûte terrestre peu profonde sous l'effet de la seule poussée d’Archimède, mais cet étirement crée également des fissures dans lesquelles la roche fondue peut s'infiltrer.