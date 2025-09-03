La nouvelle ruée vers la Lune, entre promesses et périls

Mais, pour concrétiser ce projet, encore faudrait-il créer des infrastructures sur place. Son déploiement nécessitera que des fusées y envoient les télescopes, lesquelles auront besoin d’aires d’alunissage adaptées et d’une flotte de robots pour décharger le matériel. Chaque télescope devra aussi être positionné avec la plus grande précision. Pour fonctionner, ce système aura besoin d’une alimentation électrique permanente, et d’une puissante bande passante afin de renvoyer ses images sur Terre. Il nécessitera maintenance et réparations, peut-être assurées par des astronautes postés sur place.

Néanmoins, en dépit de l’exceptionnel attrait scientifique et métaphysique d’un télescope capable de photographier des planètes situées à 380 000 milliards de kilomètres, nous n’allons pas construire et installer toutes ces infrastructures simplement pour cet instrument. C’est même tout le contraire. Cet hypertélescope, ainsi que d’autres projets scientifiques tout aussi incroyables, seront probablement le bonus d’une nouvelle course à l’espace, qui s’accélère dans le but d’installer, enfin, une présence humaine permanente et fonctionnelle sur la Lune.

Davantage de missions prévoient d’aller sur la Lune ces six prochaines années qu’il n’y en a eu depuis soixante ans. La Nasa y renvoie des astronautes dans le cadre du programme Artemis, d’abord avec un vol d’approche d’Artemis II prévu en 2026, puis avec un alunissage habité, actuellement planifié pour le milieu de l’année 2027. L’agence spatiale chinoise veut envoyer ses premiers hommes sur l’astre d’ici à 2030. L’Inde, qui a fait alunir son premier atterrisseur en 2023, conçoit une mission pour rapporter des échantillons de sol lunaire. L’agence spatiale européenne (ESA) n’est pas en reste, qui a lancé, en 2024, son programme Moonlight, ambitionnant de mettre en orbite lunaire tout un réseau de télécommunications et de navigation.

Et il ne s’agit là que des pays qui ont des ambitions lunaires, car au moins une dizaine d’entreprises privées se sont aussi fixé un objectif Lune. Sur Terre, des milliers de personnes travaillent chaque jour à poser les bases du nouvel avenir lunaire en concevant des aires d’alunissage, des robots constructeurs, des habitats pour les hommes, un réseau électrique, des satellites de communication et même une exploitation minière robotisée.