L’état amoureux, une dépendance irrésistible

« Plusieurs expériences chez l'animal mais aussi chez l'Homme indiquent que l’ocytocine pourrait contribuer significativement à l'empathie, à la confiance en l'autre, à la naissance et la consolidation de sentiments d'attachement » explique Marcel Hibert. « Mais l'administration d'ocytocine ne déclenche pas la passion, ni même à tous les coups l'attachement. Au mieux, elle favorise ce dernier. »

Pour mesurer l’ocytocine, qui n’est secrétée que par pulsions et reste en circulation dans le sang pour une très courte durée (environ cinq minutes), il est possible de faire des prélèvements sanguins, de salive ou d’urine au moment de l’observation du comportement étudié. « Une étude réalisée lors d'opérations chirurgicales à cerveau ouvert, pour l’ablation de tumeurs, a montré qu'il y a une proportionnalité entre concentration [d’ocytocine] dans le cerveau et celle dans le sang, mais avec une grande variabilité selon les techniques de mesure » modère Marcel Hibert.

Des études tendent par ailleurs à prouver que l’ocytocine n’est pas seulement l’hormone de l’amour, mais aussi celle de la monogamie. Chez l’être humain, il y aurait selon une étude dirigée par Hasse Walum, Paul Lichtenstein et Jenae M Neiderhiser une association entre le polymorphisme d’un des récepteurs pour la vasopressine (V1a) et des traits liés à la stabilité du couple, à la perception des problèmes dans le couple et à la qualité du lien conjugal. « Cette étude a été complétée par plusieurs autres sur des variants du récepteur de l'ocytocine, avec un très grand nombre de sujets » abonde Marcel Hibert. « Il y a je pense une valeur statistique globale significative. Cependant, il y a une telle variabilité inter-individus que l'on ne peut pas prédire le comportement d'un individu donné. »