Une explosion hydrothermale a secoué le parc de Yellowstone, et il y en aura d'autres

LES DIFFÉRENCES ENTRE CES EXPLOSIONS ET LES GEYSERS

Les explosions hydrothermales ne sont pas le signe avant-coureur d'un phénomène plus profond, mais plutôt une conséquence des conditions qui créent les éléments géothermiques du parc. Le même système de canalisations qui génère les explosions alimente également les geysers emblématiques du parc qui projettent souvent de l'eau et de la vapeur dans l'air. « Il y a un intervalle entre chaque éruption du geyser pendant lequel il doit se remplir d'eau et se réchauffer jusqu'à l'ébullition », explique Erik Klemetti Gonzalez, géologue à l'université Denison. Mais de subtiles altérations de ce processus peuvent provoquer des explosions sans qu'il soit possible de prédire où et quand elles se produiront.

Les caractéristiques hydrothermales de Yellowstone, des geysers éclaboussants aux fumerolles plus sèches et vaporeuses, représentent chacune des interactions variables entre l'eau et la roche à la surface. Ce qui est le plus important dans la période précédant une explosion, c'est ce qui se passe sous terre. « Sur certains volcans, au-delà des fumerolles, il n'y a que peu de preuves de la percolation souterraine du système hydrothermal », explique Klemetti Gonzalez, mais « ils peuvent avoir des explosions de vapeur exactement de la même manière que les geysers. »

Les systèmes souterrains se déclenchent parfois de manière prévisible, comme c'est le cas pour des geysers tels que Old Faithful. Mais Klemetti Gonzlez note que les zones hydrothermales peuvent aussi donner lieu à des catastrophes inattendues, comme l'explosion hydrothermale du mont Ontake au Japon en 2014, qui a tué soixante-trois personnes, ou celle de White Island en Nouvelle-Zélande en 2019, qui en a tué vingt-deux.

Les géologues ne savent pas exactement ce qui déclenche les explosions hydrothermales et ne peuvent souvent enquêter qu'après coup. Les explosions hydrothermales passées ont pu être reliées à des tremblements de terre et à des glissements de terrain, qui remodellent constamment le parc. Mais la récente explosion du Biscuit Basin, et d'autres explosions semblables, ne sont pas le signe d'une éruption ou d'une autre activité volcanique. « Le système volcanique du Yellowstone est stable et n'influence pas directement l'activité des geysers », explique Reed.

Les géologues sont toujours désireux d'en savoir plus sur les causes spécifiques des explosions hydrothermales et d'autres caractéristiques des champs de geysers du parc. « Nous ne savons toujours pas à quoi ressemblent les systèmes de pompage des geysers », explique Reed, car les équipements électroniques ne peuvent généralement pas résister à la combinaison d'humidité et de chaleur qui crée les caractéristiques hydrothermales.