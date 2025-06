L'Etna est (encore) entré en éruption

À l’avenir, bien qu’il soit difficile à prévoir, Patrick Allard estime que « l’on peut s'attendre à un effondrement très important [du cratère Sud-Est], soit sous l'effet d'une simple éruption qui le déstabilise, soit [à la suite] d’une activité sismique qui le fragilise ». « C'est très classique pour un volcan, surtout les grands volcans comme l'Etna, de grandir jusqu'à une certaine hauteur et stabilité. Et puis, un jour ou l'autre, ils finissent par se casser et s'effondrer », conclut-il.

ANTICIPER LES RISQUES ACTUELS

L’éruption de juin dernier a été précédée de trois signaux précurseurs, détectés à temps par les volcanologues de l’observatoire, qui emploie près de 120 personnes. Le premier indice a été l’augmentation des vibrations sismiques du volcan, provoquée par la remontée du magma sous pression. « L’Etna vibre de manière générale parce qu’il est hyperactif, avec des conduits ouverts et toujours du magma qui barbote [à l’intérieur]. Mais par moments, ce magma remonte plus vite et de plus profond, de deux ou trois kilomètres », explique Patrick Allard. En remontant, par sa vitesse et sa puissance, « le magma frotte les parois du volcan et fait vibrer tout l’édifice volcanique ».

Le deuxième signal observé est le gonflement du volcan, dû à la pression exercée par le magma en profondeur. « Ce sont des petites variations, mais elles sont sensibles », précise le volcanologue. Le troisième signe précurseur est l’augmentation du dégazage, notamment de dioxyde de carbone, émis par les bouches volcaniques. Ces signaux permettent d’anticiper les risques liés à une telle activité volcanique et de garantir la sécurité des populations locales comme des touristes présents sur place.

Patrick Allard rappelle que l’Etna est entouré par « la ville de Catane, [deuxième ville la plus peuplée de Sicile], côté sud, et des villages sur les flancs est, nord et ouest ». Arnaud Guérin affirme que « les Siciliens ont un rapport au temps qui est totalement différent car ils savent qu’ils peuvent tout perdre du jour au lendemain ». En dépit de cette vulnérabilité, le géologue rappelle que, pour beaucoup, « l’Etna représente une force positive », en particulier dans le domaine agricole.

Le volcan est également une destination touristique très fréquentée. « Plusieurs milliers de personnes montent tous les jours, et globalement, la sécurité est assez bien assurée, parce que les guides […] sont extrêmement familiers du volcan et connaissent parfaitement ses humeurs. [...] Ils sont informés par l'observatoire de l'Etna des risques [volcaniques] et restreignent l'accès aux touristes à certaines zones, en fonction du degré d'activité », poursuit Patrick Allard. Cette organisation rigoureuse de la sécurité vise à éviter des drames comme celui survenu en 1979, lorsqu’une explosion soudaine avait causé la mort d’une dizaine de touristes. Arnaud Guérin rappelle que le « volcanisme reste, malgré tout, un phénomène qui tue peu » : depuis le 18e siècle, on dénombre environ 300 000 victimes dans le monde.

UN LABORATOIRE NATUREL