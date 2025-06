Découverte : le "prince dragon", cet ancêtre manquant de T-rex

« Les tyrannosaures ont évolué en ces super-prédateurs géants et se sont rapidement diversifiés à travers l’Amérique du Nord », explique Jared Voris. La première de ce que Darla Zelenitsky appelle « les deux explosions de tyrannosaures ». Certains des prédateurs sont restés sveltes et chassaient des proies plus petites tandis que d’autres sont devenus plus massifs et s’en prenaient à de plus grands dinosaures. Leur habitat était vaste et s’étendait du sud de la Californie jusqu’au New Jersey.