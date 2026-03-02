La cascade de feu de Yosemite, impressionnante illusion d'optique

Chaque hiver, le parc national de Yosemite, dans la Sierra Nevada, en Californie, devient le théâtre d’une illusion d’optique naturelle des plus fascinantes. Sa cascade se transforme, durant un bref instant, en une chute de feu doré.

Ce phénomène annuel, connu sous le nom de cascade de feu de Yosemite, fascine les touristes depuis des dizaines d’années. Cette année, les spectateurs n’ont plus besoin d’une réservation pour contempler cet événement de leurs propres yeux. Si les responsables du parc avaient estimé que la meilleure période pour observer ce phénomène serait du 10 au 26 février, les importantes chutes de neige et les conditions climatiques déplorables n'ont pas permis de le faire dans des conditions optimales. Avant de tenter l’aventure, assurez-vous de consulter les prévisions météorologiques et les horaires d'ouverture du parc.

Comment expliquer cette cascade de feu au cœur du parc national de Yosemite, l’un des parcs les plus connus au monde ?

LA CASCADE DE FEU DE YOSEMITE

Chaque année, en février, la cascade de feu de Yosemite émerge : fruit de la fonte des neiges, du soleil déclinant qui frappe l’eau selon un angle précis et d’un soupçon de magie naturelle. Avec l’arrivée du printemps, la neige fond sur les hauts sommets de la Sierra Nevada et l’eau commence à couler vers l’aval. Ainsi naissent les chutes d’eau éphémères, des cascades qui n’apparaissent qu’une fois chaque saison, telles que Horsetail Fall. Cette chute d’eau hivernale se déverse le long de la célèbre formation rocheuse d’El Capitan, à l’extrémité ouest du parc.

Lorsque les bonnes conditions sont réunies, quand il y a suffisamment d’eau pour alimenter les chutes, que le ciel est dégagé et que la lumière du couchant frappe El Capitan, la cascade s’illumine. Pendant près de dix minutes, chaque soir, les spectateurs peuvent, d’en bas, apercevoir un spectacle sensationnel, avant que le soleil ne disparaisse.

Ce phénomène existe sûrement depuis des milliers d’années. Mais en 1973, une photographie des chutes enflammées prise par le photographe animalier Galen Rowell a contribué à faire connaître la « cascade de feu » à travers les États-Unis. Ces derniers temps, capturer un cliché de la chute de feu de février est un événement pour les photographes professionnels et amateurs. Et ce spectacle attire chaque année des milliers de visiteurs dans le parc.

L’HISTOIRE DE LA CASCADE DE FEU ARTIFICIELLE DE YOSEMITE

Des années avant que la cascade de feu naturelle de Yosemite ne devienne célèbre aux États-Unis en 1973, les visiteurs du parc national de Yosemite se réunissaient déjà pour un autre spectacle pyrotechnique. Une création de l’Homme, datant de 1872, qui a fini par donner son nom au phénomène naturel.

La « cascade de feu » artificielle était en réalité un feu de joie enchantant les touristes. Cette pratique aurait été mise en place dans les années 1870 par James MacCaulay, un colon irlandais qui cherchait à attirer les touristes dans le parc. Il a construit et exploité une route à péage entre la vallée de Yosemite et Glacier Point, un pic de granite de 2 199 mètres dominant la vallée. En tentant d’attirer et de divertir un plus grand nombre de touristes dans la vallée, MacCaulay a lancé une tradition : pousser les restes d’un énorme feu de joie depuis le sommet de Glacier Point la nuit, pour le plaisir des spectateurs, en bas. On ignore si MacCaulay connaissait le phénomène naturel de Horsetail Fall, qui se déroule dans des conditions strictes, en février, et qui devait probablement être méconnu avant l’avènement de la photographie moderne.

En fin de compte, ce rituel de la cascade de feu est entré dans les usages. Les employés du sommet de Glacier Point allumaient un grand feu de joie d’écorce de pin, la nuit. Au petit matin, ils lançaient les charbons rougeoyants dans le précipice, après avoir échangé des signaux élaborés avec David Curry, propriétaire d’un célèbre campement au pied de la montagne. Curry saluait, à grands cris, les gardiens de la flamme sur le promontoire, des cris qui faisaient écho dans la vallée, et leur ordonnait de « faire tomber le feu ». Depuis le pic, les charbons étaient lancés dans un flux continu qui ressemblait à une rivière enflammée pour les spectateurs de la vallée.

Mais la cascade de feu a fini par devenir victime de sa popularité. Connue à travers tout le pays comme l’un des événements les plus spectaculaires du parc, elle attirait des centaines de milliers de touristes en automobiles à partir des années 1920. Tous affluaient vers Yosemite, et ces foules ont commencé à affecter les animaux et le paysage, causant des débats sur le meilleur équilibre à trouver entre le tourisme et la conservation.

Des destructions partielles de l'environnement lors de ces rassemblements ont poussé les responsables du parc à y mettre fin en 1968, après quatre-vingt-dix-sept ans. « C’est une injure à la nature que de pousser des cendres rougeoyantes par-dessus la falaise alors que Yosemite nous propose d’incroyables spectacles naturels », a confié David Condon, superintendant du parc, à Associated Press à l’époque. Lorsque Rowell et les autres photographes du parc national ont publié leurs superbes clichés de la cascade au début des années 1970, ils ont remarqué les similitudes entre ce phénomène et l’ancienne tradition, si appréciée du public.

COMMENT ADMIRER LA CASCADE DE FEU DE YOSEMITE ?

Le spectacle artificiel a pris fin depuis des décennies, mais celui créé par la nature peut être observé tous les ans, quand les bonnes conditions sont réunies. Il suffit d’un ciel dégagé et du bon angle de vue en contrebas d'El Capitan pour apercevoir la cascade enflammée. Vous pourrez en profiter depuis une zone d’observation dédiée de l’aire de pique-nique d’El Capitan, dans la vallée de Yosemite. C’est une balade de cinq kilomètres depuis le célèbre Lodge de la vallée de Yosemite jusqu’au pied des Yosemite Falls.