Ce ver enfoui dans le permafrost s’est réveillé après 46 000 ans de sommeil

Des chercheurs de l’ Académie des Sciences de Russie ont découvert une espèce de ver , plus précisément un nématode, qui était resté figé pendant près de 46 millénaires dans les sols gelés de Sibérie. Les spécimens découverts sont « revenus à la vie » grâce à la réhydratation qui leur a été apportée dans les laboratoires de l’Institut Max Planck à Cologne, en Allemagne, où scientifiques et chercheurs en biologie de l’ADN se sont efforcés de comprendre par quels mécanismes cette espèce avait pu rester dans un état de dormance intact du Pléistocène à nos jours.

Anastasia Shatilovich, docteure en biologie et chercheuse à l’Institut des problèmes physico-chimiques et biologiques de la science du sol de l’Académie des sciences de Russie, et principale autrice de l’étude récemment publiée, aux côtés du Dr. Gade Vamshidhar biochimiste à l’Institut Max Planck, sous la supervision du Pr. Teymuras Kurzchalia du même institut et du Dr. Philipp H. Schiffer de l’Institut de Zoologie de l’Université de Cologne, « collecte des fragments de permafrost arctique [aussi appelé pergélisol, ndlr] chaque année », explique le Dr. Vamshidhar.