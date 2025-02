Des structures colossales, similaires à des montagnes, se cacheraient sous le manteau de notre planète

« Nous pensions que notre planète était composée de quatre couches : la croûte, le manteau, le noyau externe liquide et le noyau interne solide », commence Samantha Hansen, docteure en géologie et géophysique et professeure à l’Université de l’Alabama. Nous savons déjà que le manteau terrestre représente 82 % du volume de notre planète. Il est en contact avec le noyau externe, constitué de métal en fusion, principalement du fer et du nickel. L’endroit où ces deux couches se rencontrent est appelé Core-Mantle Bondary (CMB), discontinuité de Gutenberg ou limite noyau-manteau, en français.

« Compte tenu des changements radicaux observés dans la discontinuité de Gutenberg, nous commençons à reconnaître que cette région de notre planète est associée à de nombreuses caractéristiques intéressantes et inhabituelles, probablement aussi variées que celles observées à la surface », rapporte la géologue. Cependant, « parce que cette frontière se trouve à environ 2 900 km sous nos pieds, nous n’avons aucun moyen de l’étudier directement ».

La distance n’a toutefois pas empêché l’équipe de Samantha Hansen d’enquêter. Ils ont eu recours à des méthodes à distance pour en savoir plus sur cette frontière. La sismologie par exemple, leur a permis de révéler des structures cachées sous le manteau terrestre. Entre 2012 et 2015, Samantha Hansen et son équipe ont déployé un réseau de quinze stations sismiques en Antarctique de sorte que les tremblements de terre, sources d’ondes sismiques, soient enregistrés. Au cours des années suivantes, les géologues ont examiné les données récoltées.

UN OBSTACLE DE TAILLE : LES ZONES DE MOINDRE VITESSE

Afin d’étudier la forme et la topographie de la discontinuité de Gutenberg, les géologues utilisent habituellement ce que l’on appelle des ondes primaires, connues pour rebondir, ou être réfléchies sur la limite noyau-manteau et revenir à la surface. Toutefois, la tâche n’est pas aussi simple qu’il y parait. Sur leur chemin jusqu’au noyau terrestre, les ondes primaires doivent traverser des zones de moindre vitesse (Ultra Low Velocity Zones – ULVZs), la partie la plus profonde du manteau qui fait état de propriétés inhabituelles.

Dans ces zones, la vitesse des ondes y est fortement réduite à cause des matériaux partiellement fondus ou enrichis en fer qu’elles contiennent. Les ondes qui les traversent peuvent être alors atténuées, retardées ou déviées, compliquant ainsi l’interprétation directe des données récoltées. Ainsi, pour connaître la topographie de la limite noyau-manteau, Samantha Hansen et son équipe ont d’abord dû apprendre à distinguer si les modifications étaient dues aux zones de moindre vitesse ou bien à la discontinuité de Gutenberg elle-même.

« Nos résultats indiquent que ces zones de moindre vitesse sont largement répandues près de la limite noyau-manteau », indique la scientifique. « Elles sont si nombreuses qu’elles pourraient former une couche omniprésente, bien que parcellaire : les structures que nous avons identifiées étaient beaucoup plus dispersées que nous ne l’avions prévu ».