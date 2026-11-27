Si un volcan explose à cette profondeur, il « ne peut pas physiquement exploser et cracher des choses », explique Robert Stern, professeur émérite en géosciences à l’université du Texas de Dallas et l’un des auteurs de la nouvelle étude. Et pourtant, un éclaireur robotique a repéré des fragments de débris provenant d’une explosion volcanique à quelque 6 147 mètres de profondeur. Une découverte « totalement inattendue », confie le professeur.

« Cette étude a touché à une frontière réelle en volcanologie. Nous ne savons pas à quelle profondeur le magma peut entrer en éruption de manière explosive, ou a minima se fragmenter », précise Jonas Preine, géophysicien marin et volcanologue au National Oceanography Centre, en Angleterre, qui n’a pas pris part à cette étude. Les dépôts d’éruption explosive en haute mer sont très rares et ils n’avaient encore jamais été observés à une telle profondeur. En 2008, des traces de volcanisme explosif avaient été trouvées à plus de 3 900 mètres sous le niveau de la mer, soit un peu plus de 2 000 mètres moins profond que les débris de roche récemment identifiés, qui détiennent le record de profondeur. « C’est ce qui rend cette découverte si intéressante », ajoute Jonas Preine. Elle « soulève de nombreuses questions auxquelles nous n’avons pas de réponses définitives pour l’heure ».

Challenger Deep fait partie de la fosse des Mariannes, un abîme situé dans l’ouest de l’océan Pacifique. Celui-ci s’est formé lorsque la plaque tectonique pacifique a commencé à passer sous la plaque de la mer des Philippines (un phénomène appelé « subduction ») il y a environ 52 millions d’années. Challenger Deep n’est pas un point unique, mais un mélange de trois dépressions distinctes, appelées bassins, dont le point le plus profond se situe à environ 11 km sous le niveau de la mer (soit plus que l’Everest inversé).

À cet endroit, la pression est environ mille fois plus forte qu’au niveau de la mer, ce qui rend son exploration difficile, encore plus pour un humain. Seule une vingtaine d’entre eux ont fait le voyage et y ont survécu. Les premières personnes à atteindre Challenger Deep, Don Walsh et Jacques Piccard, l’ont fait en 1960. L’explorateur National Geographic, James Cameron, a accompli la même prouesse seul, en 2012. Dix ans plus tard, c’est l’océanographe Dawn Wright qui est devenue la première personne noire à atteindre la célèbre fosse.

Pour explorer Challenger Deep en toute sécurité, les chercheurs utilisent des robots. C’est ce qui s’est passé fin 2024, lorsque des scientifiques ont envoyé Jason/Medea, un sous-marin segmenté construit par la Woods Hole Oceanographic Institution, dans la fosse des Mariannes. Sa mission : explorer une partie de la fosse, appelée l’avant-arc, qui se situe au-dessus du point où la plaque pacifique s’enfonce dans le manteau terrestre.

Jason/Medea ne pouvant pas plonger à plus de 6 500 mètres de profondeur, il ne peut pas atteindre le fond de Challenger Deep. Mais il peut explorer la profonde paroi géologique qui se trouve à proximité, et dont une partie se situe à cette profondeur. « L’équipe tout entière était un peu nerveuse », confie Robert Stern. Un mètre de trop et le robot risquait d’exploser.

Mais le risque en valait la chandelle. Il aura suffi d’une plongée, à 6 148 mètres sous le niveau de la mer, pour que le sous-marin fasse une découverte étonnante : de fines couches plates de roche à l’aspect étrange, dont les minéraux les composant et les textures caractéristiques ne laissaient aucun doute quant au fait qu’elles étaient le résultat d’une éruption volcanique explosive. Et plus précisément, d’une coulée pyroclastique, une avalanche brûlante de roches, de cendres et de gaz, semblable à celle qui a fait suffoquer Pompéi il y a près de 2 000 ans. La cheminée à partir de laquelle l’éruption a eu lieu n’a pas pu être localisée, mais tout porte à croire, du point de vue géologique, que celle-ci est survenue récemment.

L’existence d’une forme quelconque de volcanisme à ces profondeurs est étrange. L’avant-arc repose normalement au-dessus d’un segment plus froid du manteau, la couche s’écoulant lentement sous la croûte terrestre. Pour qu’il y ait du magma et de l’activité volcanique à cet endroit, le manteau doit être exceptionnellement chaud.

Mais que ce volcanisme soit explosif par nature est encore plus étrange.

Il existe une grande variété d’éruptions volcaniques explosives. Mais en général, il faut une grande quantité de gaz pressurisé piégé dans la roche en fusion qui cherche à sortir là où la pression est très basse, comme la surface de la Terre par exemple. L’énorme différence de pression entre le magma et la surface permet à ce gaz piégé de former précipitamment des bulles, lesquelles transpercent le magma, déclenchant une gigantesque explosion.

Dans la fosse des Mariannes, « la dilatation du gaz normalement à l’origine des éruptions explosives n’est pas possible en raison de la forte pression de l’eau », indique Isobel Yeo, géologue sous-marin au National Oceanography Centre. C’est ce qui rend le dépôt de coulée pyroclastique observé à cette profondeur extrême si remarquable.

« À ces profondeurs et dans ces conditions de pression, le volcanisme explosif ne se manifeste sans doute pas par d’imposants nuages de cendre ou des coulées pyroclastiques qui progressent rapidement comme en surface », explique Jonas Preine. La plupart des gaz emprisonnés ne formeraient pas de bulles et resteraient dissous dans le magma.

« Les éruptions n’auraient probablement pas été explosives », ajoute David Pyle, volcanologue à l’université d’Oxford. Selon lui, celles-ci prendraient plutôt la forme d’un éclatement irréel de matières magmatiques, consistant en un flot à la consistance rappelant celle du dentifrice, pris de convulsions, s’effritant et se scindant à mesure qu’il s’échappe rageusement du fond de la mer.

Comme une poignée de sous-marins peuvent atteindre de telles profondeurs, sans parler du fond de la fosse Challenger Deep, il est probable que ces étranges éruptions explosives demeurent un mystère pour quelque temps encore. Robert Stern espère que la découverte de ces phénomènes encouragera d’autres chercheurs à envoyer des robots dans les abysses pour en savoir plus à leur sujet. « Les fosses océaniques sont la dernière frontière. Nous avons ouvert une porte », conclut-il.