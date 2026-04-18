Comment prévoir les coulées de boue volcaniques mortelles ?

Grâce à des subventions de la Fondation nationale pour la science des États-Unis et de la National Geographic Society, Gustavo Béjar López et son équipe ont installé cinq stations sismiques et utilisé quatre autres stations existantes à différentes altitudes du Fuego. L'ascension était compliquée, d'autant plus qu'il fallait transporter le poids des batteries de voiture afin d'alimenter les stations et d'autres équipements. À chaque station, ils ont dû creuser un trou d'un mètre de profondeur pour installer le lourd capteur cylindrique. « Nous avons commencé avec une petite pelle. Au bout d'un moment, nous avons simplement utilisé nos mains, ce qui était très pénible car le sol était plein de cendres, de sable et de gros morceaux de bois ».

Gustavo Béjar López explique que les sismomètres « sont comme des micros pour le sol ». Ils détectent non seulement les vibrations provenant du volcan mais aussi celles générées par la végétation à la surface qui bouge à cause du vent, des bruits mécaniques produits à proximité et même des personnes qui marchent. Dans le cas des lahars, les sismomètres détectent l'énergie générée lorsqu'une coulée de boue interagit avec le chemin qu'il emprunte.

Ces signaux ont fourni à Gustavo Béjar López des empreintes numériques de la taille, de la vitesse et de la concentration en sédiments des coulées. Il a optimisé et adapté un algorithme d'apprentissage automatique nommé « les k plus proches voisins » (k-PPV) afin de comparer les nouvelles données sismiques à un ensemble de données d'apprentissage soigneusement sélectionnées d'évènements précédemment qualifiés de lahars et de non-lahars.

Le Fuego est un bon terrain d'entraînement pour un algorithme car les caractéristiques sismiques des lahars qui s'y produisent sont restées relativement stables pendant plusieurs années. Auparavant, les chercheurs pensaient que la relation entre la fréquence des signaux et le type de lahar était principalement définie par la concentration en sédiments, la taille des grains et la façon dont il s'écoule. L'étude récemment publiée par Gustavo Béjar López confirme cette hypothèse. Par exemple, des vibrations à basse fréquence sont associées à des coulées qui contiennent beaucoup de sédiments, se déplacent plus lentement et transportent des rochers plus gros le long de leur trajet.

« Lorsque les lahars sont particulièrement importants, le signal peut être détecté jusqu'à vingt minutes avant que la coulée de boue n'atteigne la station de surveillance » explique Gustavo Béjar López. Il précise toutefois que cela dépend de la capacité de l'intelligence artificielle de distinguer correctement un lahar d'un autre type d'événement volcanique généré à l'intérieur de la montagne. L'algorithme était très efficace pour signaler des lahars de taille moyenne et importante mais avait du mal à identifier les lahars plus petits.

LES LAHARS, UNE MENACE AU-DELÀ DU GUATEMALA

L'algorithme k-PPV est facile d'utilisation, nécessite une capacité de traitement minimale et peut être utilisé sur des ordinateurs peu coûteux utilisant des systèmes de surveillance sismique existants. Cela en fait une solution idéale pour les régions aux ressources limitées comme le Guatemala. Gustavo Béjar López indique que l'INSIVUMEH prévoit d'intégrer l'algorithme dans son système de surveillance cette année. « L'idée est que le travail que nous effectuons au Guatemala puisse leur être utile ».

Et ses implications vont bien au-delà des pentes du Fuego. Parmi les volcans candidats à l'utilisation de l'intelligence artificielle, on retrouve le mont Rainier, près de Seattle, et le Cotopaxi, près de Quito en Équateur, car ils présentent le même risque de formation de coulées de boue dangereuses. Gustavo Béjar López espère un jour pouvoir collaborer avec d'autres géologues et tester son système basé sur l'intelligence artificielle sur ces volcans ainsi que sur d'autres.

Gustavo Béjar López, qui est actuellement professeur invité à l'Albion College dans le Michigan, n'est pas le seul à utiliser l'intelligence artificielle en volcanologie, même s'il pense être le premier à l'avoir fait pour étudier les lahars du Fuego.