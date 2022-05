Grands calmars contre Mosasaurus : un combat de titans préhistoriques

En 1898, dans le cadre d’une grande analyse des fossiles découverts au Kansas et qui dataient du Crétacé, le paléontologue William Newton Logan a étudié les divers invertébrés marins qui ont manifestement parcouru une voie maritime disparue depuis bien longtemps. En effet, bien que désormais sec et enclavé, cet État américain a été submergé pendant une grande partie du Crétacé.

À partir d’il y a 130 millions d’années environ, et plus ou moins jusqu’à la fin du Crétacé, l’océan se déversait sur la masse continentale de l’Amérique du Nord pour créer deux sous-continents. Les dinosaures et autres créatures de la tranche de l’ouest, appelée Laramidia, étaient séparés de leurs congénères de l’est, dans les Appalaches, par une mer remplie de requins, de plésiosaures, de mosasaures, d’oiseaux à dents et d’autres créatures marines merveilleuses. Bien sûr, de nombreuses formes d’invertébrés marins servaient souvent de nourriture à ces animaux aquatiques plus célèbres et charismatiques, y compris ce que Logan a identifié comme d’énormes calmars.

Les fossiles catalogués par le paléontologue avaient entre 70 et 90 millions d’années, et il a divisé sa liste en fonction des formations géologiques dans lesquelles ils avaient été trouvés. À partir des fossiles découverts dans la formation de Niobrara, qui auraient entre 82 et 87 millions d’années, Logan a décrit un genre de calmar inconnu jusqu’alors, qu’il a baptisé Tusoteuthis. Le fossile trouvé était un gladius recueilli par H.T. Martin près de la rivière Smoky Hill. Une partie de la tige de la structure était manquante, mais l’ensemble mesurait un peu plus de 50 centimètres de long. Bien que Logan n’ait pas fait de supposition concernant la taille du calmar lui-même, un gladius aussi grand indique un céphalopode encore plus long, surtout si le calmar avait de longs tentacules qui s’étendaient au-delà de ses bras musclés.

Mais quelle était la taille réelle de Tusoteuthis ? Dans une mer remplie de reptiles marins aux dents acérées et d’énormes poissons, la taille avait certainement son importance. Toutefois, malheureusement, tout ce que nous savons vraiment des Tusoteuthis provient de leurs fragiles plumes fossilisées trouvées au Kansas, dans le Dakota du Nord et dans d’autres régions le long de la voie maritime disparue. Personne n’a jamais trouvé d’empreinte d’un corps de Tusoteuthis permettant d’obtenir le reste des détails, et les plus grandes plumes presque complètes qui ont été trouvées jusqu’à présent mesurent environ 2 mètres de long. Selon Mike Everhart, expert de la Voie maritime intérieure de l’Ouest, qui tient le site internet richement détaillé Oceans of Kansas, Tusoteuthis pouvait atteindre les 7,5 mètres de longueur. Ce n’est pas tout à fait aussi grand que les calmars géants (Architeuthis dux) et colossaux (Mesonychoteuthis hamiltoni) de plus de 12 mètres qui parcourent aujourd’hui les profondeurs des océans, mais c’est tout de même une taille assez importante.