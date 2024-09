Tempête de neige et hibernation : les dinosaures vivaient aussi dans le grand Nord

Les scientifiques savaient déjà, depuis les années 1980, que certains dinosaures étaient passés par l’Alaska – mais pas qu’ils s’y étaient installés, qu’ils y avaient vécu de manière permanente et qu’ils s’y étaient reproduits. Dans la formation de Prince Creek, au nord de l’Alaska, le paléontologue Patrick Druckenmiller et son équipe ont retrouvé des centaines d’os de bébés dinosaures. « En temps normal, nous sommes heureux d’en trouver un ou deux. Là, ce fut une immense surprise ! On ne s’attendait pas à une telle abondance » retrace-t-il. Or, cette profusion a une signification. Les dinosaures naissaient et grandissaient dans cette région polaire. Les bébés, sortis de l’œuf souvent à la toute fin de l’été, n’avaient pas le temps de migrer vers le sud – ils n’étaient pas prêts, pas assez grands pour parcourir les milliers de kilomètres vers des températures plus clémentes.