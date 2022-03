L'astéroïde, l'extinction des dinosaures et un réchauffement climatique de 100 000 ans

Une étude publiée récemment dans la revue scientifique Geology s'est concentrée sur les minuscules pierres blanches trouvées au Texas, des lapilli, pour révéler des détails fascinants sur les minutes qui ont suivi cet impact. L’astéroïde s’est écrasé avec une telle puissance qu’il a vaporisé instantanément un épais lit de roches carbonatées, entraînant la formation d’un panache gazeux surchauffé qui s’est élevé aux côtés d’un rideau de fragments rocheux expulsés de la surface.

Les lapilli se sont formés au sein de ce mélange géologique de vapeur et de poussière, et sont retombés sur ce qui est aujourd’hui connu comme le Mexique, le Bélize, le Texas et même le New Jersey. « Ils se forment en quelques instants », explique Gregory Henkes, géochimiste à l’Université de Stony Brook à New York et auteur de la nouvelle étude.

Selon cette étude, une analyse chimique a révélé que les lapilli s'étaient formés quand les températures ont explosé pour atteindre les 155 °C, engendrant une zone de destruction qui s’est étendue jusqu’à plus de 1 600 kilomètres du centre du cratère en seulement quelques minutes.

Ces petites roches pourraient également donner des indications quant à la quantité de dioxyde de carbone qui est restée dans l’atmosphère à la suite de l’impact, et qui a fini par causer une ère de réchauffement climatique qui aurait duré, selon une estimation, jusqu’à 100 000 ans. Aujourd’hui encore, les répercussions de ce changement climatique sur les écosystèmes de la planète restent pertinentes.

Les humains font en quelque sorte leurs « propres expériences » sur le sujet en rejetant des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, souligne Brandon Johnson, planétologue à l’Université Purdue qui n’a pas participé à cette nouvelle étude. « Si nous pouvons comprendre les effets que ce réchauffement a eu il y a 66 millions d’années, nous pourrons peut-être mieux comprendre ce qu’il pourrait entraîner aujourd’hui. »

DES THERMOMÈTRES CHIMIQUES

Les lapilli analysés dans le cadre de cette étude ont été collectés dans les années 1990 dans un petit affleurement rocheux du centre du Texas, le long du fleuve Brazos. Les petits morceaux de roches ont depuis été sources de nombreuses interrogations, à commencer par la manière dont ils se sont formés.

Il est courant de trouver des lapilli dans les dépôts laissés par certains types d’éruptions volcaniques : ils se développent dans les panaches de cendres lorsque l’eau relie des amas de fragments vitreux entre eux. « Leur développement est assez similaire à celui des grêlons », explique Johnson.