Les femmes auraient plus de chances de souffrir d'infections post-opératoires quand le chirurgien est un homme

En décembre 2021, après cinq mois d’analyse et de travail, des chercheurs canadiens ont publié une étude dans laquelle on pouvait lire qu’une patiente avait 15 % de risques en plus de souffrir d’infections post-opératoires pouvant mener au décès lorsque le chirurgien était un homme plutôt qu'une femme.

Pour les patients masculins, il n’existe pas de différences quant aux résultats si le chirurgien est de sexe féminin ou masculin. Les résultats post-opératoires ont été analysés sur un échantillon de plus de 1.3 million de patient.e.s, pris.es en charge entre 2007 et 2019 pour « l'une des 21 procédures chirurgicales électives ou urgentes courantes en Ontario, au Canada » selon les données parues dans la revue médicale JAMA Surgery.

La docteure Angela Jerath, professeure agrégée, épidémiologiste clinique à l'université de Toronto au Canada et co-autrice des résultats de l'étude, indique que ces chiffres sont à observer avec une vue d’ensemble, « nous regardons les choses de haut, comme une vue d'avion. Cette statistique ne peut pas être appliquée à chaque pratique individuelle. Elle peut l'être pour certains, mais pour de nombreux autres chirurgiens hommes, les résultats peuvent être aussi bons que ceux des chirurgiennes. Et aussi, certaines femmes chirurgiennes sont meilleures que d'autres. C’est une moyenne ».

L’étude ne donne pas d’indication sur les raisons qui expliqueraient ces différences de traitements. Angela Jerath explique les hypothèses que les chercheurs ont tiré de ces données. « Nous pensons qu'il y a des différences avant l'opération, lorsqu'il faut prendre la décision d'opérer et faire en sorte que les patients soient aussi bien qu'ils peuvent l'être. En dehors de la salle d'opération cela demande à ce que le chirurgien ou la chirurgienne communique avec les patients pour voir ce qu'ils veulent, pour connaître et entendre leurs ressentis et les éventuels nouveaux problèmes ».

La communication serait, selon la co-autrice, la différence majeure entre les chirurgiens et les chirurgiennes dans la relation qu'ils ont leurs patients. « Comment ils communiquent avec leur équipe élargie, comment ils impliquent les autres équipes s'il y a un problème. Il y a aussi des différences dans la façon dont ils pratiquent et dans leur jugement. […] Mais nous devons encore le prouver ».

Face à ces résultats, les avis des professionnels de santé sont très hétérogènes. Selon Angela Jerath, face à cette étude, beaucoup de femmes ont partagé un sentiment de validation de leur travail. « Beaucoup de femmes ont rencontré plus de barrières, plus de problèmes pour entrer en chirurgie. Elles ont travaillé très dur, encore plus dur [que les hommes] ! ». Quand certains s’inquiètent de l’interprétation possible de ces chiffres par les patientes, d’autres chirurgiens perçoivent cette étude comme un réel point à considérer dans leur travail. « Certains hommes m'ont dit : nous pensons que les données sont très réelles. Nous devons explorer ce qu’il se passe et ce que nous pouvons en apprendre. »

AUTORITÉ MASCULINE, PRÉJUGÉS ET SYNDROME MÉDITERRANÉEN

En décembre 2018, le décès d’une jeune femme noire de 22 ans a fait réagir un collectif d’associations. Naomi Musenga avait contacté le Samu pour demander de l’aide mais les deux opératrices qui lui avaient répondu s’étaient moquées de la patiente et avaient minimisé ses symptômes. Elle est décédée chez elle, quelques temps après l’appel.

Rapidement, un sondage est envoyé par mail pour tenter de comprendre si ce genre de dysfonctionnements dans le secteur médical est courant. Entre moqueries, racisme et grossophobie, les résultats montrent que plus de la moitié des 1 022 sondés disent avoir subi des moqueries ou des propos dégradants et discriminants lors d’échanges avec le Samu ou un service d’urgence.