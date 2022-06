Les origines de la vie sur Terre se cachent dans ces magnifiques paysages

Certains de ces microorganismes ont uni leurs forces pour donner naissance à des cellules plus complexes, disposant d'une membrane protectrice et d'un noyau interne : les cellules eucaryotes, pierre angulaire de toute vie végétale ou animale.

Pendant plus d'un milliard d'années, les organismes unicellulaires étaient la seule forme de vie sur Terre. Quant aux cellules multicellulaires, possédant différents types de cellules pour différentes fonctions, elles se sont répandues uniquement à partir de l'explosion cambrienne, il y a 540 millions d'années environ. L'augmentation des niveaux d'oxygène et d'autres changements environnementaux ont déclenché une incroyable prolifération et diversification des formes de vie.

De nouvelles espèces ont évolué dans les écosystèmes terrestres et marins, une toile interdépendante du vivant qui subsiste depuis des millénaires, un équilibre vulnérable de plus en plus menacé par l'activité humaine.

BESTIAIRE

Le dernier ancêtre commun universel, surnommé LUCA pour son acronyme en anglais (Last Universal Common Ancestor), désigne l'organisme hypothétique dont sont issus tous les êtres vivants. Nous ne savons toujours pas où et quand LUCA aurait vécu, mais d'après certains scientifiques, il aurait pu être une bactérie unicellulaire vivant sur le plancher océanique il y a quatre milliards d'années, dans des cheminées hydrothermales riches en soufre.

La vie a fini par évoluer vers des formes plus complexes, notamment lorsque les organismes eucaryotes ont commencé à échanger du matériel génétique via leur reproduction sexuelle. Il y a environ 500 millions d'années, les plantes et les champignons ont quitté la mer pour coloniser la terre. L'apparition des arthropodes, ancêtre des insectes, des arachnides et des crustacés modernes, a marqué l'avènement d'innombrables formes de vie à l'origine d'un réseau tentaculaire d'interactions biologiques, physiques et chimiques.