Les profondeurs de la Terre cachent un gigantesque "océan solide"

« Les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe » : il y a plus de 150 ans, Jules Vernes imaginait au cœur de la Terre un gigantesque océan, inconnu de tous. Jusqu’à la fin du siècle dernier, les géologues considéraient qu’il était improbable que l’eau puisse subsister, passée une certaine profondeur dans le manteau terrestre, car elle y était, supposait-on, exposée à des pressions et températures trop importantes. Or les quinze dernières années ont été marquées par la découverte de diamants tout à fait uniques, véritables fenêtres sur les secrets que renferment les entrailles de notre planète.

D'IMPORTANTES QUANTITÉS D'EAU DANS LE MANTEAU TERRESTRE

En 2009, au Brésil, l’équipe du Dr. Graham Pearson, directeur de recherche sur l’exploration des diamants à l’Université d’Alberta, a fait une découverte fortuite : un diamant tout à fait singulier. Issu d’une zone de transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, ce diamant s’est formé sous d’importantes pressions et températures, à une profondeur située entre 410 et 660 km, quand la majorité des diamants prennent forme à environ 150 km sous la surface.

Cette pierre, seul exemplaire naturel dont on disposait jusqu’à récemment, présente une inclusion dans laquelle est logé un minéral hydraté : la ringwoodite. Il s’agit d’un minéral qu’on ne retrouvait jusqu’alors que dans les météorites, ou par le biais d’expériences en laboratoire. On peut en effet l’obtenir à partir d’olivine, une roche très commune, en la soumettant à des températures et pressions très importantes, à la condition d’exposer l’échantillon a de l’eau.

Ce fragment minéral, capable d’absorber des radicaux hydroxyle, en d’autres termes des molécules d’eau fragmentées, en était composé à hauteur de 1,4 % de son poids total. Cette découverte vient appuyer une théorie scientifique selon laquelle le manteau terrestre pourrait être gorgé d’eau au niveau de la transition des couches du manteau.