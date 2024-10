Comment les cactus parviennent-ils à survivre dans les environnements les plus hostiles ?

Les photos mettaient en évidence un chapelet de fleurs jaune et blanche bien fermées, qui encerclait le haut de la plante. Les fleurs de saguaro n’éclosent qu’une fois et généralement de nuit, pour protéger leur délicate anatomie interne des longues heures d’exposition au soleil brûlant. Mais les photos, vues à la suite, ont dévoilé quelque chose d’autre : les boutons semblaient se déplacer. De la mi-avril à la mi-juin, les fleurs ont effectué une lente migration dans le sens des aiguilles d’une montre, se déplaçant radialement de la face est de la plante vers son côté nord, le plus ombragé.

« Les saguaros pourraient ainsi profiter des températures plus chaudes et d’une exposition plus importante au soleil pendant la période plus fraîche du début du printemps, tout en minimisant les effets délétères de la chaleur à mesure que l’on avance dans la saison », suggère Don Swann.

Au cours des cinq dernières années, le biologiste et d’autres scientifiques du parc ont fait équipe avec un groupe de scientifiques citoyens afin de photographier cinquante-cinq saguaros, devenant ainsi les premiers chercheurs à confirmer à l’aide de preuves visuelles la survenue annuelle de cette migration florale. Et il ne s’agit là que d’un exemple associé à une seule espèce : il existe en tout plus de 1 500 espèces connues de cactus, qui, bien que menacées par l’imprévisibilité du changement climatique et les pressions anthropiques, continuent de vivre dans quelques-uns des environnements les plus rudes sur Terre.

« On entend beaucoup de choses négatives et inquiétantes au sujet des cactus, estime Ben Wilder, écologue spécialiste des plantes désertiques et directeur de Next Generation Sonoran Desert Researchers, une organisation qui met en relation des spécialistes des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Pour moi, les cactus sont un très bel exemple d’adaptation aux milieux arides et de stratégies différentes de résilience et de prospérité ».