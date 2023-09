Le célèbre "serpent à quatre pattes" pourrait en réalité être un ancien lézard

Ce fossile à l'allure étrange décrit il y a quelques années de cela, a été salué comme une découverte unique : un instantané rare de l'évolution des serpents à partir de lézards anciens, dotés de quatre pattes. Mais à peine plus d'un an après sa description, un nouvel examen de l'animal a suggéré qu'il ne s'agissait pas d'un serpent.

L'analyse la plus récente suggère plutôt que Tetrapodophis pourrait être le plus ancien dolichosaure connu, un type éteint de lézard aquatique qui vivait au Crétacé. S'il ne s'agit pas d'un serpent, les eaux de l'évolution deviennent encore plus troubles.

« Ce petit animal est l'Archaeopteryx du monde des squamates », avait alors déclaré David Martill à National Geographic. Les squamates sont des serpents et des lézards, et l'archéoptéryx est le célèbre fossile à plumes qui représente l'un des liens évolutifs les plus connus entre les dinosaures et les oiseaux.