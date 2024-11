France : comment s'organise l'entraide contre les violences faites aux femmes ?

En plus de ce réseau d’entraide, The Sorority met aussi en contact les victimes avec les associations et les forces de polices locales. « Ils nous connaissent [et] lorsque l’une des membres de la communauté les contactent, ils peuvent intervenir plus rapidement ».

Des inquiétudes au sujet de la fonction de localisation en temps réel ont aussi émergé. La créatrice précise à ce sujet que « dès lors que l’application est fermée par la victime, il n’est plus possible de suivre sa géolocalisation ». Ainsi, « la position en temps réel des utilisatrices n’est pas connue et ne peut pas servir d’arme aux personnes malintentionnées ».

UNE ENTRAIDE PLANÉTAIRE ?

En très peu de temps, les femmes et personnes issues de minorités de genre ont fait confiance à ce type d'applications, partout dans le monde. Aujourd’hui, 500 000 personnes ont téléchargé l'application et 220 000 profils ont été validés, 14 500 lieux sûrs sont proposés, soit chez des personnes qui sont d’accord pour ouvrir leur porte, soit dans des établissements commerciaux qui se placent en soutien des victimes durant leurs horaires d’ouverture.

« La grande force de notre système d’entraide communautaire est de pouvoir s’aider les un.e.s les autres sans jamais se juger, puisque des inconnu.e.s n’ont aucun a priori sur la situation des victimes », souligne Priscillia Routier-Trillard. « Ces dernières peuvent ainsi avancer plus vite sans se demander si elles se trompent, ou si la situation est tout simplement immuable ».

Pour Priscillia Routier-Trillard, le défi pour les prochains mois sera de rendre plus performant le système de modération manuelle des profils. « Les derniers chiffres sont gigantesques, nous avons dû modérer 120 000 profils en l’espace de cinq jours. Autant dire que nous n’avons pas beaucoup dormi ». Une solution serait de « faire appel de plus en plus à de nouvelles technologies pour nous aider, cela nous soulagerait d’un poids important », affirme-t-elle.

Pour répondre à cela, « nous ne sommes pas à l’abri de créer notre propre outil grâce à l’intelligence artificielle, tout en gardant la main sur ce que nous sommes en train de faire », explique-t-elle. « Nous pensons qu'une dernière étape de modération à la main sera toujours nécessaire, quoi qu’il arrive ».

À l'avenir, la créatrice de The Sorority souhaite encore agrandir cette communauté d’entraide aux régions les plus reculées ou les plus dangereuses pour les femmes. Plus la communauté sera grande, plus elle sera efficace, a fortiori dans des pays où les violences faites aux femmes sont encore nombreuses comme la Colombie, le Mexique, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo.