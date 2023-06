Or, bronze, fer : petite histoire des métaux à travers les âges

Les premiers métaux connus et utilisés dans de nombreuses régions du monde étaient l'or et le cuivre, suivis plus tard par le fer, le plomb, l'étain et l'argent. Ces métaux ont joué un rôle crucial dans la construction et l'agriculture. Les outils en métal ont permis une agriculture plus efficace et l’acier (alliage métallique principalement composé de fer), rend les bâtiments plus résistants et durables.