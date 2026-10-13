Le T. rex n’était peut-être pas le tyran solitaire que nous imaginions

Les os présentant des marques, un autre type de trace fossile, révèlent le côté social de ces carnivores en montrant ce qu’il se passait lorsqu’ils se rencontraient. Les écorchures visibles sur les os de T. rex témoignent, et c’est troublant, du fait que ces dinosaures pouvaient être cannibales. Environ la moitié des crânes de grands tyrannosaures présentent des plaies perforantes guéries. Le T. rex et les dinosaures de la même famille se prêtaient suffisamment souvent au cannibalisme pour que des dizaines de crânes endommagés aient été retrouvés à ce jour.

L’emplacement des plaies fait sens. Le T. rex et les autres dinosaures apparentés ont développé de grosses têtes dotées de muscles puissants permettant de fermer la mâchoire. Pour ne pas être déséquilibrés, leurs pattes avant sont devenues plus petites avec l’évolution, se rapprochant ainsi du corps. Lorsque deux T. rex s’affrontaient, après avoir découvert la même carcasse de tricératops par exemple, leur gueule était l’arme de choix pour résoudre le conflit. La mâchoire de l’espèce ayant évolué pour pouvoir briser les os, les T. rex étaient tout aussi vulnérables face aux morsures infligées par leurs congénères que les petits herbivores. Les os consolidés indiquent que le T. rex survivait souvent à ces rencontres, mais les tissus gonflés et infectés dans leur nez et au niveau de leur mâchoire devaient être extrêmement douloureux.

Toutes les interactions sociales entre deux tyrannosaures n’étaient pas hostiles. Même si les nids, les œufs et les bébés de T. rex sont encore plus rares que les empreintes de ces dinosaures, les comportements d’autres théropodes, des oiseaux modernes et des crocodiles actuels nous donnent, à moi et quelques autres paléontologues, toutes les raisons de croire que le T. rex s’occupait de son nid et veillait sur sa progéniture pendant une certaine période, à l’instar des alligators.

Lorsque les preuves fossiles directes sont difficiles à trouver, comme c’est le cas avec le comportement nidificateur du T. rex, les paléontologues ont souvent recours à une approche appelée « encadrement phylogénétique ». Voici comment cela fonctionne : les oiseaux sont les seuls dinosaures encore en vie ; les alligators et les crocodiles sont les animaux non aviaires les plus proches des dinosaures encore vivants en tant que groupe ; si les oiseaux et les crocodiliens partagent une caractéristique, alors de nombreux dinosaures la présentaient également.

Les parents oiseaux de la plupart des espèces font attention à leur nid et leurs oisillons. Il en va de même pour les alligators et les crocodiles, qui tiennent les charognards à distance de leur nid et élèvent leurs petits pendant au moins un an. Les données actuelles suggèrent que le T. rex avait le même comportement ; les parents tyrannosaures restaient à proximité de leurs nids et de leurs jeunes suffisamment longtemps pour que ces derniers grandissent assez pour pouvoir se nourrir seuls par la suite. Et pour construire ces nids remplis d’œufs, le T. rex devait pouvoir s’entendre suffisamment longtemps avec les autres membres de son espèce.

Quelles que soient les interactions des T. rex au quotidien, au moins un scénario exigeait des interactions sociales. Comme tous les dinosaures, le T. rex pondait des œufs. Et ces derniers étaient le résultat d’une parade nuptiale et d’un accouplement, qui nécessitaient de ces dinosaures tyranniques de se montrer sous leur meilleur jour, pendant un bref moment.

Jusqu’en 2016, les paléontologues ignoraient la forme que prenaient la parade nuptiale et l’accouplement chez les dinosaures. Il y a environ 100 millions d’années, dans l’actuel Colorado, de grands dinosaures similaires au T. rex se sont rassemblés pour gratter le sol. Ils ont ainsi formé des dépressions, qui ressemblaient presque à des nids, peut-être pour que les animaux puissent démontrer leurs aptitudes à construire de telles structures. Il s’agissait en réalité d’une arène de parade nuptiale du Crétacé, où se donnaient en spectacle des dinosaures aux griffes acérées. Les scientifiques ont découvert des sites similaires dans des roches datant du Crétacé au Canada et en Corée du Sud. Cette technique de séduction serait donc assez répandue chez les théropodes.

Pour l’heure, les spécialistes n’ont pas mis au jour de tels sites dans les roches datant de l’époque du T. rex. Mais ils savent désormais quoi chercher. Le fait que des dinosaures carnivores de grande et de petite taille aient fabriqué ces arènes de parade nuptiale laisse à penser qu’il s’agissait d’une forme fréquente de séduction chez ces animaux. Et nous l’observons encore aujourd’hui. Les oiseaux qui nichent au sol, comme les macareux, les limicoles et même les perroquets réalisent de faux nids en grattant le sol comme les dinosaures le faisaient il y a fort longtemps. Les griffures indiquent que les dinosaures se pavanaient autour de l’arène et qu’ils essayaient de s’impressionner les uns les autres, à l’instar de nombreux oiseaux. Le T. rex devait également le faire, d’une manière ou d’une autre.

Nous ne pouvons pas être sûrs que ce dinosaure bombait le torse et grattait le sol pour exciter ses partenaires potentiels. Mais c’est ainsi que j’aime imaginer AMNH 5027 lorsque je lui rends visite. Ce n'était pas simplement un carnivore déchiquetant de la chair. Elle a aussi dormi, bu de l’eau, vu la vie défiler devant ses yeux et, je suppose, partagé occasionnellement des moments d’affection avec un autre T. rex. Il est facile de faire une fixette sur ses dents. Ces mâchoires ont également permis à un animal de se nourrir, un animal qui faisait bien plus que chasser son prochain repas. J’imagine ma reine des tyrans, par une soirée chaude du Crétacé, gratter le sol tout en grondant en compagnie d’autres congénères qui se préparent à faire durer un peu plus longtemps l’âge des dinosaures.