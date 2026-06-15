Découverte d'un géant du Crétacé en Thaïlande

Des titans dominaient autrefois la Thaïlande.

Une équipe de chercheurs dirigée par Sita Manitkoon, explorateur National Geographic et paléontologue à l'université Mahasarakham en Thaïlande, a mis au jour un nouveau dinosaure au long cou dont ils estiment la longueur à plus de 26 mètres et le poids à près de 30 tonnes.

« Les premières mesures des os mis au jour ont indiqué qu'il pourrait s'agir du plus grand dinosaure jamais découvert en Asie du Sud-Est », affirme Sita Manitkoon.

Les ossements ont été découverts en 2016 par Thanom Luangnan, un habitant de la région, dans la province de Chaiyaphum, dans le nord-est de la Thaïlande.

« Il a aperçu ce qu'il décrit comme des roches d'apparence étrange sur les rives d'un étang public », explique Sita Manitkoon. Thanom Luangnan a signalé sa découverte au département des ressources minérales thaïlandais. Il s'est avéré que ces roches étranges étaient en réalité des os de dinosaures et, lorsque Sita Manitkoon les a découverts, il a su que la créature avait forcément été gigantesque.

Les chercheurs ont nommé cette nouvelle espèce Nagatitan chaiyaphumensis, en référence au lieu où elle a été découverte et au nāga, un serpent géant issu du folklore d'Asie du Sud-Est. Cette découverte, annoncée mi-mai dans la revue Scientific Reports, permet de mieux comprendre comment les changements climatiques et végétaux d'autrefois ont favorisé l'apparition de dinosaures géants.

« Il s'agit du spécimen de sauropodes le plus complet découvert dans la formation Khok Kruat », explique Pedro Mocho, paléontologue à l'université de Lisbonne (ULisboa, qui n'a pas participé à l'étude. Selon lui, jusqu'à présent, on ne connaissait les gros dinosaures en Thaïlande que par des fragments de squelettes. Cette nouvelle découverte est nettement plus complète et révèle un dinosaure titanesque jamais observé auparavant dans le pays.

DES SAUROPODES COLOSSAUX DU CRÉTACÉ

Le Nagatitan a laissé derrière lui quelques vertèbres, côtes, et os des hanches et des membres enfouis dans une roche vieille de 113 millions d'années. Son membre antérieur droit est plus long que celui d'autres sauropodes géants découverts récemment tels que le Patagotitan mayorum et le Dreadnoughtus schrani, bien que le dinosaure lui-même n'ait probablement pas été aussi grand que ces colosses dont le poids a respectivement été estimé à 60 et à 50 tonnes.