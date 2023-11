L'histoire du sauropode découvert dans un cimetière de dinosaures

La fin du Jurassique a été l'apogée des dinosaures géants. L'Apatosaurus, le Barosaurus, le Brachiosaurus et le Diplodocus étaient des sauropodes gargantuesques à long cou qui atteignaient des longueurs de plus de 20 mètres, et certains, comme le Supersaurus et le diplodocide anciennement connu sous le nom de Seismosaurus, étaient encore plus grands.

Peut-être plus surprenant encore, ces dinosaures massifs se partageaient des plaines inondables couvertes de fougères et parsemées de forêts de conifères dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Ouest américain.

Mais ces énormes sauropodes ne menaient pas une existence édénique. Si nous en savons autant sur eux, c'est en partie grâce aux vastes cimetières jonchés des restes désarticulés des dinosaures du Jurassique supérieur, dispersés de l'est de l'Utah au sud du Montana. Les saisons étaient alors très marquées. Les dinosaures assoiffés mouraient pendant les périodes de sécheresse, et leurs corps desséchés étaient préservés par les sédiments transportés par les eaux de crue lorsque les pluies revenaient.

Le Dinosaur National Monument, un site paléontologique érigé en 1915 au statut de monument national américain, à cheval sur la frontière entre l'Utah et le Colorado, est l'un des plus célèbres cimetières de dinosaures. Mais d'autres lits à ossements préservent des assemblages différents de dinosaures. Des membres de sauropodes articulés et bien conservés laissent penser que ces herbivores desséchés sont venus chercher de l'eau à cet endroit, mais qu'ils sont restés coincés dans la boue. Comme en témoignent les quelques dents perdues, Allosaurus et d'autres charognards ont déchiqueté les corps des sauropodes, et ce qui restait des malheureux dinosaures a été rapidement enterré peu après.

Malgré les fouilles minutieuses menées par les paléontologues Barnum Brown, Roland T. Bird et leurs équipes du Musée américain d'histoire naturelle dans les années 1930, les générations suivantes de paléontologues n'ont guère prêté attention aux dinosaures de la carrière Howe. Le site semblait n'être qu'une nouvelle masse d'ossements de sauropodes provenant de dinosaures déjà connus. Pourtant, dans un article du Journal of Systematic Palaeontology paru en 2011, Emanuel Tschopp et Octávio Mateus ont affirmé avoir trouvé un dinosaure inconnu jusqu'alors, caché dans le mélange chaotique d'os de sauropodes.

L'équipe de Barnum Brown a été la première à fouiller systématiquement la roche jurassique autour de Shell, dans le Wyoming, à la recherche d'ossements de dinosaures, mais elle n'a pas été la dernière à le faire. « Big Al », un jeune allosaure appartenant à une espèce encore non décrite, a été découvert à proximité de la carrière Howe, et les fouilles menées par le Sauriermuseum Aathal, en Suisse, ont permis de découvrir d'autres parties du site d'origine. Parmi les ossements retrouvés par l'équipe suisse, on trouve une série de vertèbres cervicales associées à un crâne partiel et désarticulé. Ces ossements étaient auparavant considérés comme provenant d'un Diplodocus ou d'un Barosaurus juvénile, mais Tschopp et Mateus ont très tôt affirmé qu'il s'agissait là des traits d'un dinosaure diplodocide qu'ils ont baptisé Kaatedocus siberi.