Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans en Afrique. Bien avant, il y a presque deux millions d’années, une autre lignée d’homininés, Homo erectus, a migré des savanes africaines aux grandes plaines asiatiques. Ces individus avaient de longues jambes, des crânes allongés et des grandes dents. Leur lignée a prospéré sur une très longue période, six fois plus longue que la lignée humaine actuelle, avant de s’éteindre il y a environ 115 000 ans, alors que l’écosystème de leur dernier refuge connu, en Indonésie, se muait en forêt pluviale.

« On pensait que leur extinction était due à leur incapacité à s’adapter à leur nouvel environnement », précise Kira Westaway, géochronologue à l’Université Macquarie et co-autrice des deux études. Cette nouvelle découverte pose question : « étaient-ils plus flexibles et adaptables qu’on ne le pensait ? »

La première des deux études étaye les preuves de l’identification des dents récemment mises au jour. Les scientifiques les ont comparées à celles d’autres spécimens d’homininés connus afin de déterminer les caractéristiques uniquement associées à Homo erectus, notamment la forme spécifique de la jonction émail-dentine, là où l’émail rejoint le tissu interne.

Des protéines anciennes ont également été extraites, car elles se décomposent moins vite que l’ADN dans un fossile. Une mutation spécifique trouvée dans une séquence de protéines correspondait à celle d’une autre dent fossilisée identifiée plus tôt dans l’année, une dent d’Homo erectus, explique Qiaomei Fu, paléogénéticienne à l’IVPP et co-autrice de l’étude. « Elles ont la même mutation », affirme-t-elle.

L’un dans l’autre, ces deux indices forment une preuve plutôt crédible, comme l’indique Richard Potts, paléoanthropologue à la tête du programme « Human Origins » de la Smithsonian Institution qui n’a pas participé à l’étude. « Cette identification me paraît très solide », estime-t-il.

Plusieurs éléments de preuve ont été exploités pour déterminer l’âge des dents. L’équipe a analysé les couches sédimentaires des grottes et utilisé une datation uranium-thorium sur les dents et le dépôt minéral formé autour d’elles. Elle a ainsi pu estimer l’âge des dents entre 324 000 et 184 000 ans. Alors que nombre de chercheurs pensaient qu’Homo erectus avait disparu en Asie continentale il y a environ 400 000 ans, ces dents suggèrent donc que l’espèce aurait pu survivre en Chine jusqu’à près de 200 000 ans au-delà des estimations.

En plus des huit dents identifiées comme appartenant à Homo erectus, les chercheurs ont également examiné une neuvième dent d’homininé trouvée dans la grotte de Baxian. Ils n’ont pour le moment pas pu identifier l’espèce à laquelle appartenait cette molaire supérieure aux caractéristiques ambiguës. Il est possible, d’après eux, qu’elle soit celle d’un Dénisovien, une autre espèce ancienne d’hominidés d’Asie de l’Est.

Aujourd’hui, la région de Guangxi présente une forêt tropicale humide, où des pics calcaires escarpés s’élèvent entre des plaines inondables. Lorsqu’Homo erectus habitait la région, on trouvait plutôt une forêt pluviale, d’après les découvertes avancées dans la deuxième étude.

D’autres fossiles découverts dans les grottes de Guangxi montrent qu’Homo erectus partageait son habitat avec plusieurs espèces animales qui vivent seulement ou principalement dans les forêts pluviales, notamment l’orang-outan (Pongo) et une espèce d’éléphant de forêt aujourd’hui éteinte.

Les scientifiques ont également étudié le régime de l’Homo erectus de Guangxi en examinant les indices chimiques, ou isotopes, présents dans ses dents. L’émail préserve une trace nutritionnelle pouvant révéler si les plantes consommées par un humain ou un animal provenaient de prairies ou de la jungle. Toutes les dents d’Homo erectus présentent des signatures isotopiques compatibles avec un environnement de forêt pluviale dense ou plus ouverte, tout comme les dents des autres animaux retrouvés dans les grottes.

« C’est incroyable, nous ne savions pas qu’Homo erectus pouvait s’adapter et survivre à un environnement de forêt pluviale », commente Kira Westaway.

La forêt pluviale est un environnement plus difficile que d'autres, comme la savane ou la prairie, car la plupart des proies se cachent dans la canopée et se déplacent très vite. « Nous pensions que seuls les humains modernes pouvaient y survivre », indique Ben Marwick.

Cette découverte pourrait avoir des conséquences bien plus vastes, d’après les chercheurs.

« Si les anciens humains avaient les mêmes capacités et le même niveau d’adaptabilité, on peut se demander pourquoi, au fond, seul Homo sapiens a survécu », explique Kira Westaway. La théorie classique veut que seuls les humains modernes possèdent cette flexibilité unique. « Peut-être ne sommes-nous pas aussi uniques qu’on le pensait », conclut-elle.