Les dinosaures étaient à leur apogée avant l’impact de l'astéroïde qui leur a été fatal

Il y a près de 66 millions d’années, au cours du printemps de l’hémisphère nord, un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre a frappé ce qui est aujourd’hui la péninsule de Yucatan. Cette chute a causé l’extinction de 75 % des espèces terrestres, dont la quasi-totalité de la lignée des dinosaures, à l’exception des oiseaux à bec.

L’impact a été dévastateur, et ses conséquences apocalyptiques. Mais que se passait-il chez les dinosaures, juste avant ce cataclysme ?

Les paléontologues ont longtemps débattu : le déclin des dinosaures avait-il déjà commencé avant l’impact de l’astéroïde ? Ou prospéraient-ils tandis que de nouvelles espèces de ces géants voyaient le jour ? Des fossiles provenant de l’État du Nouveau-Mexique qui remontent à environ 340 000 ans avant la chute de l’astéroïde peignent un tableau saisissant. Une nouvelle étude suggère que les dinosaures ont prospéré jusqu’au moment de l’impact.

De véritables géants dominaient les paysages préhistoriques du Nouveau-Mexique à cette période, comme l’herbivore au long cou : Alamosaurus.

« Je m’imagine la scène : un instant, un dinosaure de la taille d’un avion faisait trembler le sol de ses pas. Puis, l’autre, la Terre entière tremblait à cause de l’énergie relâchée par l’astéroïde », raconte l’Explorateur National Geographic, Stephen Brusatte, paléontologue de l’université écossaise d’Édimbourg et co-auteur de la présente étude. Les découvertes, publiées le 21 octobre dans la revue scientifique Science, soutiennent l’idée que les dinosaures d’Amérique du Nord ne s’éteignaient pas avant leur soudaine extinction. L’étude fournit également des informations sur la diversité des espèces de dinosaures qui habitaient le sud-ouest de l’Amérique du Nord à la fin du Crétacé.

UNE NOUVELLE DATATION DES FOSSILES DU NOUVEAU-MEXIQUE

Beaucoup des informations que détiennent les paléontologues sur le sort des dinosaures terrestres proviennent de fossiles découverts dans la partie ouest de l’Amérique du Nord, tout particulièrement dans les formations de Hell Creek et de Fort Union. Ces affleurements rocheux des États du Montana, du Dakota du Nord et du Sud, et du Wyoming ont préservé des traces des espèces terrestres avant et après l’impact de l’astéroïde. Ils montrent que des dinosaures, tels que Tyrannosaure, Triceratops, Edmontosaurus et Ankylosaure habitaient les anciennes plaines inondables préservées autour de la chaine des montagnes Rocheuses.

Mais plus loin, au sud, dans le Nouveau-Mexique du Crétacé, une assemblée différente de dinosaures arpentait les plaines. Afin de comprendre comment l’espèce se comportait juste avant la chute de l’astéroïde, les chercheurs se sont tournés vers les dinosaures du Sud-ouest. On retrouvait parmi eux le dinosaure au bec en cuillère, Kritosaurus, Torosaurus et ses trois cornes, ainsi que Glyptodontopelta à la carapace aux allures d’armure.

Reconstituer les pièces de ce puzzle chronologique et y placer ces dinosaures a demandé aux chercheurs des années de recherches et de travaux sur le terrain, à la recherche d’indices dissimulés dans les roches et les sédiments.