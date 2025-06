Quand le ciel s’embrase : les éclairs les plus surnaturels jamais capturés

LA CHASSE AUX FARFADETS

Tout comme certains photographes sont des chasseurs de tempêtes, d’autres ont commencé à chasser les farfadets, tournant leurs objectifs vers le ciel la nuit au-dessus des tempêtes, espérant apercevoir des TLE.

Les farfadets ont été observés au large des côtes européennes et au-dessus des Grandes Plaines des États-Unis, mais en 2022, les astrophotographes Angel An et Shuchang Dong en ont capturés 105 au cours d’une tempête en Asie du Sud. Il s’agit du plus grand nombre de farfadets jamais photographiés. Des chercheurs en ont récemment discuté dans la revue scientifique Advances in Atmospheric Science.

« Les farfadets sont les plus iconiques des TLE », confie Hailiang Huang, autrice principale de l’article.

Ils apparaissent en seulement une fraction de secondes en un flash rouge et ressemblent à un réseau de racines grêles de flammèches de la même couleur. Ce phénomène est provoqué par des éclairs positifs qui frappent le sol, créant un champ électrique qui atteint notre atmosphère, à environ 50 à 90 kilomètres au-dessus de la surface de la planète.

Sur le plateau tibétain, au nord de l’Himalaya, les tempêtes d’éclairs sont très communes. Les changements brusques d’élévation produisent d’intenses convections atmosphériques et les mouvements de l’air humide créent des nuages. C’est un laboratoire parfait pour étudier les TLE. Cependant, avant les images prises en 2022 par Angel An et Suchang Dong, aucun n’avait encore été observé dans cette région.

Hailiang Huang et son collègue, Gaopeng Lu, physicien atmosphérique de l’université des sciences et de technologie de Chine, ont développé une méthode pour synchroniser les vidéos et les photos que les deux photographes ont prises sur le plateau tibétain. En se servant des données satellite et des cartes du ciel afin d’horodater chaque image des vidéos, l’équipe a pu relier 70 % des farfadets avérés à l’éclair qui les avait engendrés.

Pour Hailiang Huang, les résultats démontrent la valeur scientifique des observations des astronomes amateurs. « C’est exaltant de voir que ce domaine rassemble des scientifiques professionnels et des amateurs passionnés qui travaillent côte à côte pour comprendre un phénomène si éphémère et pourtant si profond. »

Non seulement les photographes ont capturé des clichés d’un grand nombre de farfadets mais la tempête himalayenne a également vu la formation de TLE encore plus rares, que l’on appelle jets et fantômes. L’équipe a découvert seize jets secondaires, de puissantes colonnes de lumières souvent bleues, parfois violettes, qui montent en flèche dans le ciel, et au moins quatre fantômes, des halos troubles verts qui peuvent parfois apparaître au-dessus des farfadets.

« Bien que les farfadets [et d’autres TLE] puissent sembler délicats et discrets dans la haute atmosphère, ils sont souvent liés à des systèmes météoroligiques puissants et parfois dévastateurs », explique Hailiang Huang. « Les comprendre satisfait non seulement notre curiosité sur la haute atmosphère mais nous aide également à en apprendre plus sur les tempêtes auxquelles nous faisons face sur Terre. » UNE BASE DE DONNÉES DE TLE

Les différents types de TLE varient selon l’altitude, les éclairs qui surviennent et les éléments chimiques présents dans cette partie de l’atmosphère mais les causes exactes de chaque TLE doivent encore être confirmées. Depuis 2022, le projet Spritacular de la NASA tente de capturer ce type de TLE, en se reposant également sur les données partagées par des amateurs, dans l'esprit des projets de science citoyenne.