Une des plus anciennes preuves de fabrication du feu aurait été découverte

Nick Ashton relève que les changements observés dans le géomagnétisme des sédiments autour du foyer suggèrent que le feu y a été allumé de manière répétée ; la spectroscopie infrarouge montre des signes clairs que les sédiments ont été chauffés, parfois à plus de 700 °C ; et il existe des traces de produits chimiques appelés hydrocarbures aromatiques polycycliques, généralement formés par la combustion du bois. « Tous ces éléments confortent notre hypothèse, selon laquelle il ne s’agissait pas d’un feu naturel », dit-il.

Les preuves de la maîtrise du feu à East Farm sont cohérentes, estime Ségolène Vandevelde, archéologue à l’université du Québec, qui n’a pas participé à l’étude mais en a rédigé une analyse pour Nature. « La force de cette recherche réside vraiment dans la combinaison efficace de différents types d’expertises et de méthodes complémentaires », déclare-t-elle. Et elle souligne que les preuves suggèrent que cette technique d’allumage du feu était déjà bien connue. « Si la capacité d’allumer des feux est si ancienne, on peut supposer que la maîtrise du feu et son usage habituel remontent encore plus loin ».

LA PRÉHISTOIRE DU FEU

Les chercheurs ont longtemps pensé que nos ancêtres avaient exploité des feux de brousse et utilisé soigneusement ces flammes pour des feux de camp, avant que Homo sapiens ne maîtrise ensuite l’allumage du feu volontaire. Le véritable contrôle du feu a été un « tournant » dans l’histoire humaine, qui a touché presque tous les aspects de la vie et permis les transformations ultérieures de l’agriculture et de la métallurgie, comme l'a souligné Robert Davis, archéologue au British Museum et auteur principal de l’étude, lors d’une conférence de presse en ligne.

Il souligne que la capacité à fabriquer du feu « aurait eu un impact sur les tendances évolutives, en particulier sur l’évolution biologique, mais aussi sur l’évolution sociale et les développements sociaux ». Le feu était important pour de nombreuses raisons évidentes : se protéger des prédateurs, fournir lumière et chaleur, et cuire la nourriture. Mais le feu apparaît aussi dans de nombreux systèmes de croyances humains, et il aurait permis aux premiers hommes de vivre dans des endroits plus froids.

Les preuves précédentes d’allumage du feu avaient également été trouvées sur des sites néandertaliens, notamment un en France datant d’environ 50 000 ans, qui constituait jusque‑là la preuve la plus ancienne. Mais Homo sapiens vivait déjà en Europe à cette époque, et les scientifiques pensaient donc que les Néandertaliens avaient pu apprendre à faire du feu grâce à eux. Les preuves anciennes d’East Farm, cependant, indiquent que les Néandertaliens allumaient volontairement des feux avant l’apparition de notre espèce en Afrique, il y a environ 300 000 ans.

« C’est quelque chose que nous partagions avec nos cousins évolutifs », relève Robert Davis.

UNE CRITIQUE PRUDENTE

Avant que les Néandertaliens puissent partager le mérite de cette innovation, davantage de preuves sont nécessaires.

Wil Roebroeks, archéologue à l’université de Leiden et expert de l’usage préhistorique du feu, qui n’a pas participé à la récente étude, considère cette découverte comme « une nouvelle contribution aux premières traces de feu », mais n’est pas convaincu que les premiers feux à East Farm aient été volontaires. « Les auteurs ont fait un excellent travail avec leur analyse des données de Barnham, mais ils semblent interpréter les preuves de manière extensive », estime-t-il.

D’autres espèrent que les chercheurs pourront approfondir l’analyse d’East Farm. « J’aimerais étudier davantage [le site] pour voir si cela peut être confirmé d’une manière ou d’une autre », déclare Dennis Sandgathe, archéologue à l’université Simon Fraser, qui étudie l’usage du feu par les Néandertaliens mais n’a pas pris part aux récents travaux. Bien qu’il considère avec scepticisme de nombreuses affirmations concernant l’allumage ancien du feu, il a trouvé le nouvel article « assez convaincant ».

Même si les preuves récoltées à East Farm étaient confirmées, Dennis Sandgathe insiste sur le fait que l’allumage du feu n'était pas répandu à cette époque : « les preuves actuelles suggèrent encore que cela aurait été une chose extrêmement rare ».