Entre fascination et éthique : le paradoxe de l’obsession pour les tueurs en série

Stéphane Bourgoin s’est lui aussi affranchi des contraintes sociales. Mensonge après mensonge, il a basculé dans un narcissisme extrême et a construit sa carrière sans remords. En 2020, la supercherie a été révélée de manière ironique. Le groupe 4e œil Corporation est le premier à avoir repéré des incohérences dans ses discours. « Plus on creusait, plus on découvrait, et plus on découvrait, plus on était abasourdis », se rappellent les membres de 4eœil Corporation. S'en est suivie une longue enquête. Les membres de 4eœil Corporation ont décidé de contacter eux-mêmes les tueurs en série que l’imposteur prétendait avoir approchés. Prouver les mensonges d’un personnage médiatique, considéré depuis des années comme un criminologue notoire n’a pas été une tâche facile. « Il y a eu des moments d’euphorie suivis par des périodes d’abattements. Nous avons été découragés, fatigués, critiqués et menacés. Stéphane Bourgoin a tenté de nous faire taire », témoignent 4eœil Corporation. Cette enquête minutieuse, et les sacrifices qu'elle comprenait, en valait la peine, assurent ses membres : « il traitait de sujets sensibles qui demandent un certain respect, de l’intégrité et une grande responsabilité vis-à-vis des victimes, or il est clairement dénué de tout cela ».