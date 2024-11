Quand l’IA nous ment délibérément

Peter S Park imagine un scénario où une IA comme Cicero (celle qui gagne au jeu « Diplomatie ») conseillerait des politiciens et des patrons. « Cela pourrait encourager les comportements anti-sociaux et pousser les décideurs à trahir plus, alors que ce n’était pas forcément leur intention de départ » soulève-t-il dans son étude. Pour Amélie Cordier aussi, la vigilance s’impose. Attention à ne pas « s’abandonner » aux choix des robots, sous prétexte qu’ils seraient capables de décisions parfaites. Il n’en est rien. Humains comme machines évoluent dans des mondes faits de doubles contraintes et de choix imparfaits. En ces eaux troubles, le mensonge et la trahison ont logiquement trouvé une place.

Pour limiter les risques, et éviter d’être berné ou aveuglé par une IA, les spécialistes militent pour un meilleur encadrement. D’une part, obliger les intelligences artificielles à toujours se présenter comme telle, et à expliquer clairement leurs décisions, en des termes compréhensibles par tous (et pas « mon neurone 9 s’est activé alors que mon neurone 7 était à -10 », comme l’illustre Amélie Cordier). D’autre part, mieux former les utilisateurs pour qu’ils soient plus exigeants envers les machines. « Aujourd’hui, on fait des copier-coller de chat GPT et on passe à autre chose » déplore la spécialiste. « Et malheureusement, les formations actuelles en France visent surtout à rendre les employés plus performants en entreprise, pas à développer l’esprit critique sur ces technologies ».