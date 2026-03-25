Que peut nous apprendre ce fœtus de 55 000 ans sur le déclin des hommes de Néandertal ?

Entre 1968 et 1970, on découvrit une dizaine de minuscules os humains anciens dans l’abri sous roche de la Sesselfelsgrotte, au-dessus d’un village du sud de l’Allemagne. Ils demeurèrent dans l’anonymat dans une collection de musée pendant plusieurs décennies avant que des chercheurs ne les réexaminent dans les années 1990. Ces os, parmi lesquels figuraient des fragments de fémur et de péroné, une calotte crânienne et quelques côtes, n’étaient pas entièrement formés. Ne mesurant chacun que quelques centimètres, ils étaient plus petits que ceux du plus petit enfant imaginable.

Puis, en 2006, un scientifique, en Allemagne, a officiellement annoncé à qui appartenaient les os : à un fœtus néandertalien sur le point de naître 55 000 ans auparavant.

« Les restes squelettiques de très jeunes enfants néandertaliens, avant ou après la naissance, sont très, très rares », explique Alvise Barbieri, explorateur National Geographic, archéologue et géoscientifique à l’Université de l’Algarve. « Je crois que l’on n’en a étudié qu’un seul autre, en France. »

Alvise Barbieri et ses collègues ont extrait de l’ADN ancien du fœtus néandertalien et séquencé son génome mitochondrial. Leur analyse a permis d’établir que le fœtus appartenait à une branche plus ancienne de l’arbre généalogique néandertalien plutôt qu’à la lignée finale qui domina l’Europe et s’éteignit il y a 40 000 ans environ. Ce rare ADN fœtal a donné aux chercheurs une image plus précise de cette branche plus ancienne et leur a permis de localiser un grave effondrement de population qui réduisit la diversité génétique des Néandertaliens plusieurs dizaines de milliers d’années avant qu’ils ne disparaissent.

Ils ont publié leurs résultats dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En plus du génome mitochondrial du fœtus, l’équipe a séquencé neuf autres génomes mitochondriaux issus de restes néandertaliens découverts à travers l’Europe, sur des sites en Belgique, en France, en Allemagne et en Serbie. Les chercheurs ont analysé dix nouveaux génomes mitochondriaux néandertaliens en les rapportant à quarante-neuf autres déjà connus et ont établi que la lignée néandertalienne antérieure, représentée par le fœtus, était distincte de la lignée néandertalienne finale.