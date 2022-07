Quel que soit votre âge, votre foie n’a pas plus de trois ans

Si les tissus endommagés d'un organe vital sont entièrement renouvelés en moins de trois ans, alors comment expliquer un cancer du foie par exemple ?

Olaf Bergmann répond à cette interrogation en décrivant le processus lié à la maladie d’un organe tel que le foie. « Dans la maladie, d'autres processus tels que l'inflammation et la génération de fibrose jouent un rôle important dans la physiopathologie. La formation du cancer du foie est souvent la conséquence d'une inflammation chronique et d'un remplacement rapide des cellules. Les cellules qui se divisent moins souvent sont moins susceptibles de devenir malignes. Par exemple, il n'y a pratiquement pas de cancers du cœur car les cardiomyocytes ne se divisent pratiquement pas. À cet égard, les hépatocytes polyploïdes présentant un taux de division plus faible pourraient avoir un effet protecteur contre le cancer. »

À ce jour, les scientifiques savent que les cellules du foie se renouvellent tout au long de la vie, « avec un taux de 20 % par an, et donc un âge moyen de 2,5 ans ». Malheureusement, le remplacement cellulaire et les maladies du foie ne s'excluent pas mutuellement.

Au sein de leur étude, l’équipe de chercheurs allemands précisent que la régénération des cellules vient à s’amoindrir au fil des années. « Chez un humain de 25 ans, 90 % des cellules du foie ont moins de deux ans. Alors qu’à 75 ans, ça chute à 75 %. »

Le vieillissement des cellules est réel, bien qu’elles se régénèrent vite. L’équipe de scientifiques continuent d’étudier les différents scénarios pour comprendre cet organe, aussi complexe que passionnant.