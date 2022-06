Qui sont les super-physionomistes, ces personnes capables de reconnaître des visages en un clin d'œil ?

Là où, au beau milieu d’une foule, vous ne voyez que des visages inconnus, Nikki, Chris ou Jade sont susceptibles d’y reconnaître des employés de leur école primaire ou bien des anciens collègues. Ainsi, lors de vacances en famille en Italie, Nikki sait qu’elle a déjà vu cette dame assise sur le rebord de la fontaine de Trevi : elle était dans le même avion à l’aller, à quelques rangées d’elle. En tournée dans des bars bondés un vendredi soir, Chris reconnaît une ancienne collègue d’une entreprise où il travaillait voilà 10 ans.

À l’université, Jade était capable de distinguer ses camarades d’amphithéâtres qui allaient au restaurant le midi. Nikki, Chris et Jade sont que l’on appelle aujourd’hui des « super-physionomistes » : des personnes capables de reconnaître des visages en un clin d'œil. Ils représentent seulement 2 % de la population.

Pour comprendre ce phénomène, des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, en Australie, ont mis en place un test. Au programme, entre autres, regarder les visages défiler et signaler si deux photos désignent une même personne. « Ce test est très difficile, avec des images floues issues des réseaux sociaux, et des personnes qui prennent des poses différentes, avec des lumières différentes, à des âges différents » précise David White, chercheur au « Face Research Lab » ou laboratoire de recherche sur les visages à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Sur près de 100 000 personnes, seuls 1 à 2 % des participants frôlent le strike au test.

« Généralement, les super-physionomistes savent assez tôt qu’ils ont des capacités en plus, car ils reconnaissent des gens qui, eux, ne les reconnaissent pas » poursuit le chercheur. Cette capacité intéresse les polices et les services de confection des passeports de multiples pays, qui ont commencé à recruter dans les rangs des bons élèves du test. Plus prosaïquement, les principaux concernés l’utilisent aussi en société.

« Je peux distinguer des personnes croisées il y a une vingtaine d’années au beau milieu d’une foule – si j’ai de mauvais souvenirs avec elles, je vais les éviter » raconte Chris. « En soirée, je reconnais parfois des gens que j’ai vus au parc avec leurs enfants ou bien en train de sortir – donc je sais quel type d’activités ils aiment, s’ils ont une vie de famille... Ça m’aide à trouver des sujets de conversation pertinents » abonde de son côté Jade. Revers de la médaille : les physionomistes peuvent vite passer pour des harceleurs ou des fous.