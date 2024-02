La révolution du verre : bientôt, il se pliera et rebondira

Par une fraîche journée de mars, Kazuhiko Akiba et l’un de ses collègues se tenaient dans la cour de la verrerie Chiba Kogaku, au Japon, prêts à dévoiler leur dernière création. Un chariot élévateur apporta un pot en argile de la taille d’un jacuzzi et le déposa devant eux. Les deux hommes s’équipèrent de lunettes de sécurité et de gants. Puis, armés d’un marteau, ils se mirent à frapper les bords du pot, brisant de gros morceaux de céramique pour en révéler le précieux contenu : une substance dure et lumineuse qui, sous les rayons du soleil de l’après-midi, brillait dans des teintes céruléennes de glace arctique. Kazuhiko Akiba, le directeur de l’usine, recula, admiratif. «Kirei», s’exclama-t-il. Magnifique. Il s’agissait du dernier lot d’un des verres optiques les plus purs du monde, connu sous le nom d’E6.

Située à l’est de Tokyo, Chiba Kogaku fabrique du verre dans des pots en argile de façon artisanale depuis plus de cinquante ans. La technique remonte au début du XIXe siècle, lorsque le fabricant suisse de lentilles Pierre-Louis Guinand devint le pionnier de la méthode consistant à utiliser des bras en céramique réfractaire pour brasser le verre fondu. Elle permettait d’obtenir un produit sans bulles ni contaminants, idéal pour l’optique. En 1965, la firme japonaise Ohara Glass perfectionna le procédé et développa l’E6, un verre à faible dilatation, désormais uniquement fabriqué pour elle à Chiba Kogaku.

La fabrication d’un pot d’environ 800 l prend à peu près quatre mois. D’abord, un récipient en argile est façonné à la main. Puis des ouvriers y versent un mélange fait, entre autres, de silice, d’oxyde de bore et d’oxyde d’aluminium, et chauffent le tout à 1 500 °C. Le verre en fusion doit être brassé à intervalles réguliers pendant plus de deux jours, avant que le pot soit placé dans une chambre à température contrôlée, où il refroidira durant deux semaines.

Briser le pot en argile permet d’enlever la couche extérieure de verre et de ne garder qu’une substance pure pouvant être refondue et moulée dans des formes précises et résistantes à des températures extrêmes. Une telle stabilité s’avère cruciale dès lors qu’il s’agit de fabriquer des miroirs pour les grands télescopes.