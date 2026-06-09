Sport et robotique, un partenariat d’avenir ?

En avril 2026, à Pékin, une dizaine de robots humanoïdes ont concouru à un semi-marathon aux côtés de coureurs humains. Le robot vainqueur a franchi la ligne des 21 kilomètres en 50 minutes 26 secondes, devançant de 6 minutes le record détenu par l’humain Jacob Kiplimo. Le même mois, la revue Nature a publié les résultats d’un robot pongiste japonais capable de battre des joueurs humains professionnels.

Ces performances peuvent donner l’impression que la machine rattrape, et parfois même dépasse, l’athlète. Mais l’implication des technologies dans le sport ne se limite pas à l’ambition de créer des robots humanoïdes capables de nous surpasser. Les chercheurs tentent surtout de mieux comprendre le corps humain, améliorer les conditions d'entraînement, la rééducation et l’analyse du geste sportif.

« Les sportifs utilisent depuis longtemps des machines spécialisées dans les protocoles d’entraînement », rappelle Antoine Eon, maître de conférences à l'université de Poitiers et membre de l'équipe RoBioSS (Robotique Biomécanique, Sport et Santé). « Au fil du temps, ces machines se sont complexifiées […] On assiste depuis quelques années à la fusion de beaucoup de compétences et de technologies dans l’aide à l’entraînement. Réalité virtuelle, intelligence artificielle, mécatronique, biomécanique, robotique humanoïde […] permettent de créer de machines particulièrement pertinentes pour l’entraînement mais aussi la rééducation », affirme le chercheur.

PERFECTIONNER LES GESTES DES ATHLÈTES

L’équipe RoBioSS est née en 2010 à l’Institut PPrime de Poitiers, de la fusion d’une équipe de mécanique du geste sportif et d’une équipe de mécanismes et robotique. « Naturellement, nous nous sommes mis à collaborer sur des projets à l’intersection des deux disciplines », raconte Antoine Eon. Ces recherches prennent la forme de dispositifs capables d’analyser les mouvements des sportifs ou de les aider à reproduire certains gestes techniques.

Parmi les projets réalisés par RoBioSS, le chercheur met en avant le bras de nage robotisé imaginé avec ses collègues Matthias Samson et Raphaël Guignabel. « Notre système est un bras simplifié, réalisé par moulage du bras d’un athlète. Il ne peut réaliser, à l’heure actuelle, qu’un mouvement de flexion-extension de l’épaule autour d’un axe fixe », détaille Antoine Eon.

Le robot-nageur est fixé sur un chariot qui évolue le long du bassin afin de simuler différentes vitesses de nage. « L'intérêt de ce bras robotisé réside dans sa capacité à répéter de nombreux mouvements de manière très précise, sans craindre d'instaurer une fatigue musculaire », précise le chercheur. Les capteurs placés sur le dispositif aident à mieux comprendre les mécanismes de la natation, pour optimiser les performances de nage des nageurs professionnels.

Un autre projet de RoBioSS, breveté, vise cette fois l’apprentissage du geste en gymnastique. Développée avec le chercheur Arnaud Decatoire, la machine guide mécaniquement le mouvement pour aider l'athlète à reproduire le bon geste. « Elle impose une force à suivre à l’articulation engagée dans le mouvement [par exemple l’épaule], et mesure ce que le sujet produit. […] Ainsi, si la personne force correctement, alors le système se déplacera correctement », explique Antoine Eon.

L’objectif est notamment de faciliter l’apprentissage de gestes techniques difficiles ou potentiellement dangereux, tout en limitant les risques de blessure. « Après avoir calculé un geste sur mesure, le sujet pourra s’entraîner, assis, sans risque de chute » affirme le chercheur.

Pour Antoine Eon, ces dispositifs s'inscrivent dans une boîte à outils plus large. « La capture de mouvement, associée à la biomécanique, permettent de mesurer le geste réel. La réalité virtuelle simule un environnement et d’étudier la réaction de l’humain à la variation de cet environnement. La mécatronique permet de concevoir des dispositifs permettant d’agir sur l’humain, d’induire un comportement désiré ou d’évaluer ses capacités », résume-t-il.

DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES SPORTIFS

À Rennes, l’équipe MimeTIC, commune à Inria et à l’université de Rennes 2, s’est quant à elle penchée sur la réalité virtuelle appliquée au sport.

Le projet REVEA, lauréat du Programme Prioritaire de Recherche (PPR) Sport, a notamment accompagné l’équipe de France olympique de boxe pour les Jeux olympiques de 2024. Son objectif était de permettre aux boxeurs de travailler certaines situations de combat difficiles à répéter dans des conditions réelles. « Quand on veut travailler la défense, il vous faut quelqu’un en face qui vous attaque. Très vite, on est limité par le nombre de répétitions qu’on peut faire sans se blesser », explique Franck Multon, directeur de recherche à Inria et responsable MimeTIC.