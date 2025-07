Sommeil : comment bien dormir à l’hôtel ?

Que vous voyagiez pour le travail ou les loisirs, il peut être difficile à croire que les hôtels sont faits pour dormir. Entre les lits inconfortables, la climatisation bruyante, les portes qui claquent et les clients peu discrets des chambres voisines, bien se reposer loin de la maison n’est pas toujours chose aisée.

Le docteur Rebecca Robbins, professeure assistante de médecine à l’école de médecine de Harvard et scientifique associée du Brigham and Women’s Hospital de Boston, connaît l’importance du sommeil. Ses recherches visant à encourager les changements de comportements à des fins d’amélioration du sommeil et du rythme circadien, c’est tout naturellement qu’elle s’est intéressée au sommeil dans les hôtels.

Dans une étude parue en 2020 dans la revue Tourism and Hospitality Research, Rebecca Robbins et ses collègues ont découvert que seulement un voyageur sur trois se déclarait satisfait de son sommeil en déplacement, et que la satisfaction liée au sommeil tout en voyageant constituait un important indicateur de la satisfaction globale des clients.

Dans un contexte d’essor du tourisme du sommeil et alors que les hôtels commencent à prendre la question du sommeil plus sérieusement, Rebecca Robbins est devenue spécialiste du sommeil chez Hilton. Son rôle consiste à élaborer des stratégies relatives au sommeil, qui peuvent toucher à l’aménagement des chambres ou à l’organisation de retraites de sommeil. La scientifique a également été consultée par l’hôtel The Benjamin Royal Sonesta dans le cadre de son programme Rest and Renew. Dans cet article, elle livre quelques astuces approuvées pour bien dormir en voyage.

1. TROUVEZ DU RÉCONFORT DANS L’INCONNU

« Lorsque nous nous trouvons dans un lieu que nous ne connaissons pas, nous avons beaucoup plus de mal à nous détendre », explique Rebecca Robbins. Notre corps se détend plus facilement lorsque nous sommes chez nous, alors qu’à l’hôtel, notre cerveau est en état d’alerte élevée en raison des nouveaux sons ou odeurs qui nous entourent.

Il est scientifiquement prouvé que les odeurs que nous associons à quelque chose de positif engendrent une sensation de bien-être. En 2024, des chercheurs de l’école de médecine et du centre médical de l’université de Pittsburgh ont publié une étude dans laquelle ils démontraient que les odeurs familières aidaient à mettre fin aux pensées négatives et à vaincre la dépression.

Les sons réconfortants sont tout aussi efficaces pour apaiser les esprits et favoriser la relaxation. Certaines machines reproduisant les sons de la nature, tels que le clapotis d’un ruisseau ou un orage, permettent de calmer notre système nerveux. Quant au bruit blanc, il a été démontré qu’il s’avérait bénéfique pour dormir dans les environnements bruyants.

Que ce soit par les sons ou les odeurs, trouvez un moyen de faire venir votre maison dans votre chambre d’hôtel. Si les bougies sont à oublier, vous pouvez mettre dans votre sac un parfum, une lotion ou une huile essentielle favorite à utiliser en complément d’une douche chaude. Le programme Rest and Renew de l’hôtel Royal Sonesta repose notamment sur une sélection de machines à bruit blanc, mais vous pouvez apporter votre propre machine à bruit portable si votre hôtel n’a pas cédé à la tendance du tourisme du sommeil.

2. METTEZ VOS INQUIÉTUDES EN SOURDINE

Nous ne voyageons pas toujours pour les vacances. Parfois, c’est pour des raisons familiales ou professionnelles, le genre de choses qui nous tiennent éveillées alors que nous ne pouvons pas agir sur le moment. Nous avons tous entendu parler des bienfaits d’un journal de gratitude, mais ne sous-estimez pas le pouvoir d’un journal de l’inquiétude.

« L’un des principaux obstacles à un endormissement rapide, c’est un esprit agité », souligne Rebecca Robbins. Outre les bruits étranges provenant de la chambre d’hôtel de vos voisins, le stress lié au voyage et les listes de choses à faire qui vous torturent l’esprit peuvent vous empêcher de dormir. La scientifique vous recommande d’écrire toutes vos inquiétudes sur une feuille de papier pour alléger votre charge mentale et ainsi vous concentrer sur la tâche qui vous attend : dormir.

3. RESTEZ FIDÈLE À VOTRE ROUTINE

Selon Rebecca Robbins, une bonne routine est essentielle pour bien dormir. Avant d’éteindre la lumière, prenez une longue douche, faites de la méditation, badigeonnez-vous de votre crème favorite, éteignez votre téléphone ou mettez des bouchons d’oreille. Le fait de répéter ces activités lorsque vous voyagez apaisera votre corps et votre esprit. « Il est très important d’être assidu pour que votre cerveau commence à se préparer au sommeil », poursuit la scientifique.

Suivez votre routine en déplacement, même si vous pensez qu’elle n’est pas la meilleure qui soit. Si vous culpabilisez quant au fait de regarder la télévision le soir, sachez que « les écrans ne sont pas forcément mauvais », ajoute Rebecca Robbins. « Si cela fait partie de votre routine de détente et ne perturbe pas votre sommeil ou votre capacité à vous endormir, continuez de le faire lorsque vous voyagez ».

Elle souligne toutefois qu’il est essentiel d’éteindre les écrans une fois que vous êtes suffisamment détendu. La lumière bleue a en effet été associée à des troubles du sommeil.

4. SORTEZ DE VOTRE LIT

Il est trois heures du matin, heure locale, mais votre horloge interne est toujours réglée cinq heures plus tôt. Vous avez beau essayer, impossible de vous endormir. Très vite, vous commencez à associer votre lit au stress et à l’insomnie, et la température de votre matelas augmente. Si vous avez du mal à vous endormir, en particulier dans un autre fuseau horaire, sortez de votre lit, car vous tourner et vous retourner n’aidera pas. Quittez la scène du crime pour briser le cycle.

Faites quelque chose de relaxant, comme un exercice de respiration avec des lumières tamisées, ou pliez des chaussettes si vous trouvez que ceci induit le sommeil. « Retournez vous coucher lorsque vous êtes fatigué pour renforcer l’association entre votre lit et une bonne nuit de sommeil », observe Rebecca Robbins.

5. FAITES DES RECHERCHES

Enfin, le plus important est de trouver un hôtel qui prend l’accueil des clients au sérieux. Si vous pouvez faire un certain nombre de choses pour bien dormir lorsque vous êtes en voyage, de plus en plus d’hôtels sont désireux de vous aider à y parvenir.