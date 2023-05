Sommes-nous trop nombreux sur Terre ?

8 milliards d’êtres humains aujourd’hui, entre 10 et 15 milliards d’ici 2100 selon différentes projections... Faut-il avoir peur de la population mondiale ?

Qu’on ait peur ou non, l’accroissement est inévitable ! Mais cette croissance démographique n’est pas responsable de tous nos maux. Recadrons le débat : la croissance de la population est loin d’être homogène. Deux pays, l’Inde et la Chine, concentrent déjà 2 milliards de personnes. Sept pays (l’Indonésie, le Pakistan, le Nigéria, le Brésil, les États-Unis, l’Inde et la Chine) rassemblent à eux seuls plus de la moitié de la population mondiale. Et les pressions exercées sur l’environnement varient en fonction des modes de vie, qui diffèrent d’un pays à l’autre, et même d’une province à une autre. La classe moyenne de Bombay n’a pas du tout le même impact environnemental qu’une famille rurale du nord de l’Inde.

Un autre exemple : on se pose souvent la question : comment nourrir 8 ou 10 milliards d’habitants sur Terre ? Tout dépend des manières de faire. Comment les habitants s’alimentent-ils ? Combien de pommes de terre, de riz, sont nécessaires à chacun ? Comment est-ce produit ? Selon les façons de procéder, les conséquences environnementales varient. Certes, l’augmentation de la population ajoute une pression. Mais les problèmes écologiques existent déjà. La croissance démographique est en fait un multiplicateur des problématiques environnementales.

Sur le plan climatique, cette différence d’impact en fonction des modes de vie est frappante. Les 10 % des individus les plus riches sont responsables de près de la moitié (48%) des émissions de CO 2 mondiales, selon un rapport du Laboratoire sur les inégalités mondiales paru en 2021.

Oui. La grande question demeure : comment faire face, quand on ne peut pas empêcher les pays plus pauvres d’accéder au même niveau de vie que les pays riches ? Les populations, en se développant, se contentent rarement de l’accès à la santé et à l’éducation ! Faute d’autres modèles, la société de consommation s’installe partout. Les réflexions sur le développement durable cherchent donc à résoudre cette problématique, alors que la population ne cesse de croître.

Certains pays avaient aussi tenté de limiter la croissance démographique... chez les autres ! En 1974, lors de la conférence de Bucarest, les États-Unis avaient demandé aux pays pauvres d’arrêter d’avoir des enfants. Leur raisonnement ? S’ils consommaient comme les Américains, ce ne serait pas gérable. Évidemment, ce discours était très mal passé.

Il faut garder en tête un autre élément : pour certaines formes de pollution, le niveau de vie n’est pas seul en cause. C’est le cas par exemple de la production de déchets plastiques qui est abondante même dans des pays peu développés.