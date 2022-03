Syndrome des ovaires polykystiques, première cause d’anomalie de l’ovulation au monde

LES COMPLICATIONS À LONG TERME

« Certaines ont plus de chance que d’autres et sont diagnostiquées à 15, 16, 17 ans. Plus la prise en charge est faite tôt, moins il y a de risques pour le futur. Le syndrôme des ovaires polykystiques évolue avec l’âge et s’il n’y a pas de réduction de la testostérone, ni de régulation, si elle est produite en trop grande quantité dans le corps de la femme tout au long de sa vie, il va y avoir de l’hypertension, du diabète, un syndrome métabolique, et même des cancers » alerte la présidente de l’association.

Justine Hugon-Rodin relève que le bilan exhaustif spécialisé est primordial pour s’assurer que l’on ne passe pas à côté d’une autre pathologie. « Il faut surveiller les risques métaboliques pour celles qui vont soit être en surpoids, soit en résistance à l’insuline, ce que l’on observe grâce à une prise de sang. Elles vont être plus à risque de faire du diabète plus tard », il faudra également surveiller le risque de l’élévation de l’hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires, ainsi que le développement plus propice de certains cancers.

La prise de poids et le manque de suivi peuvent entraîner une aggravation du tableau clinique. « Il existe une corrélation entre l’indice de masse corporelle et l’infertilité associée à cette maladie ».

Malheureusement, selon les associations, il y aurait encore 50 % des femmes atteintes de SOPK qui ne seraient pas diagnostiquées. Un suivi et la mise en place d’une hygiène de vie adaptée sont primordiaux pour la régulation des symptômes. « Il faut mettre en place une alimentation relative à l’insiluno-résistance. Tout ce qui est sucres n’est pas bon. Il faut diminuer, ne pas remplacer, en essayant d’éviter les sucres rapides. Cela nécessite parfois la consultation de diététiciens ou naturopathes, pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre de pilule. Il faut également pratiquer régulièrement du sport » conseille Caroline Bernard.

Il n’existe aucun traitement curatif à ce jour pour le syndrome des ovaires polykystiques, ni de traitement systématiquement proposé après un diagnostic. Après un SOPK confirmé, plusieurs options de suivi sont possibles, à commencer par la proposition de la mise en place d’une pilule œstroprogestative pour réduire l’hyperandrogénie. La présidente de l’association Asso’SOPK insiste sur la nécessité d’avoir un suivi après diagnostic, « malheureusement, c’est souvent : "Vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, je ne peux rien faire pour vous, au revoir" […] Il faut un suivi, demander un deuxième, troisième, quatrième avis. »

Finalement, la rareté ou l’absence d’ovulation est le symptôme « le mieux pris en charge » selon Caroline Bernard, grâce à la PMA ou aux stimulations ovariennes ou bien encore grâce au drilling ovarien. « C’est une opération qui permet de faire des trous dans les ovaires, pour évacuer les follicules en trop grand nombre, pour libérer les ovaires et essayer de rétablir un cycle et une ovulation de meilleure qualité. C’est temporaire, au fur et à mesure, les ovocytes reviennent stagner, mais c’est une solution. »

De nombreux travaux de recherche et d’études sont en cours, notamment sur les causes de cette pathologie. « Les perturbateurs endocriniens pourraient jouer au fur et à mesure des années, selon les générations. Des tests sont aussi faits sur l’épigénétique, la transmission de la mère à l’enfant, ou encore les causes environnementales » conclut Justine Hugon-Rodin.