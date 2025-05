Cette guêpe préhistorique mortelle capturait ses proies avec ses abdos "attrape-mouches"

Chenyang Cai, qui n’a pas pris part à l’étude, est un paléoentomologiste au sein de l’institut de géologie et de paléontologie de l’Académie chinoise des Sciences. Il a salué la découverte « unique » du fossile de guêpe. Il a expliqué que Sirenobethylus charybdis est « très différente des guêpes modernes ou d’autres insectes » et que son existence « met en valeur la diversité des insectes du milieu du Crétacé, révélant des formes que nous n’avions jamais imaginées ».

Les femelles de la famille des Dynidae ont des pattes antérieures qui comportent un appareil en pince qui leur permet d’attraper fermement les hôtes dans lesquels elles pondent leurs œufs. Ces chasseuses sans ailes aux larges yeux et aux pattes fines sont adaptées aux déplacements rapides et à la capture d’insectes.

Par contraste, Sirenobethylus charybdis apparaît être plus pataude. Elle a des yeux et des pattes plus petits, ce qui suggèrent qu’elle était plus lente que les Dynidae.