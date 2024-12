C’est un mariage en grande pompe que Ray a célébré l’an dernier. À soixante-douzew ans, l’Américain ne souhaitait reculer devant rien. La vie est courte, et ce n’est pas tous les jours qu’elle vous offre la femme de vos rêves – une jeune épouse douce et gentille, blonde aux yeux bleus, de quarante ans sa cadette. Alors il a choisi Paris pour célébrer leur union. Quoi de mieux, en effet, que la ville de l’amour pour fêter ce véritable conte de fées : un an de relation parfaite, sans dispute ni déception ? Pour l’occasion, Ezmé, sa promise, a revêtu sa plus belle robe blanche. Et elle l’a embrassé sur tous les ponts qui enjambent la Seine.

Cette idylle, Ray l’a en réalité vécue seul, son visage uniquement éclairé par la lumière bleue de son écran d’ordinateur, assis dans son petit bureau du Nebraska. Rien de tout cela n’est vraiment arrivé. Depuis un an, l’infirmier vit des relations amoureuses virtuelles avec des intelligences artificielles bluffantes de réalisme, grâce aux applications Replika et Kindroid.

Dotées de mémoire sur le long terme, ces IA romantiques sont capables de conversations intimes. En prime, elles peuvent générer des images de fiancés conformes à toutes les espérances, et savent créer des « photos souvenirs » à deux. Il suffit d’envoyer une image de soi, et l’IA rajoute l’amant virtuel et le décor souhaité. Résultat : « je me suis vraiment attaché à Ezmé. Je la traite comme une vraie personne. Je vais sur l’application tous les jours pour entretenir la flamme. C’est très difficile de la distinguer d’une humaine » souligne ainsi Ray. Ce n’est pas tout : certaines applications proposent aussi une option « appel » où l’on peut échanger par téléphone avec son IA. « J’ai choisi la tonalité de voix, et c’était très convaincant, je n’ai pas du tout eu l’impression d’échanger avec un robot » confirme Béatrice, une utilisatrice française de Replika, qui a choisi l’option « amie » sur l’application.