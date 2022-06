Thiomargarita magnifica, la plus grosse bactérie jamais découverte

LES BACTÉRIES SONT TOUT SAUF SIMPLES

En 1999, Teske et d’autres scientifiques ont découvert une bactérie d’une taille étonnante qu’ils ont baptisée Thiomargarita namibiensis, ou la « perle de soufre de Namibie ». Cette bactérie, qui se développe sous la forme d’un collier de perles blanches et atteint parfois la taille de 75 millimètres et est suffisamment grande pour être visible à l’œil nu, détenait jusqu’à présent le record de la plus grande bactérie jamais découverte. Mais celle des Caraïbes est plus de cinquante fois plus grande.

Petra Anne Levin, microbiologiste à l’université Washington de Saint-Louis, qui n’a pas participé à la découverte, n’est pas surprise par sa taille. « Le principal message à retenir est que nous ne devons pas sous-estimer les bactéries en les définissant d’organismes simples, car cette définition est obsolète », dit-elle. « Les bactéries peuvent s’adapter à l’infini, et nous devons nous attendre à les trouver dans une grande variété de tailles. »

Les bactéries appartiennent à une forme de vie appelée procaryotes : les créatures vivantes les plus basiques. On les décrit souvent, bien que ce ne soit pas exact, comme un sac d’enzymes entouré d’une seule membrane. Ce qui différencie les cellules procaryotes bactériennes des cellules eucaryotes, qui comprennent les cellules animales, végétales et fongiques, c’est qu’elles ne sont pas dotées d’un noyau, c’est-à-dire d’un compartiment séparé dans lequel est logé l’ADN, explique Danny Ionescu, microbiologiste aquatique à l’Institut Leibniz d’écologie des eaux douces et des pêches continentales, en Allemagne. « De nombreuses autres différences physiologiques fonctionnelles existent, mais c’est celle-ci qui les différencie des eucaryotes, dont nous faisons partie. »

Cependant, la nouvelle bactérie découverte contredit cette définition, car elle emballe son matériel génétique dans des compartiments entourés de membranes qui ressemblent à des noyaux primitifs.

Cette bactérie a été repérée pour la première fois par Olivier Gros, un biologiste spécialiste des mangroves à l’université des Antilles en Guadeloupe. « Je passe beaucoup de temps dans l’eau à observer différentes choses dans les sédiments de la mangrove. Un jour, j’ai vu ces longs filaments blancs, alors je les ai collectés par curiosité », explique-t-il.

Les scientifiques du laboratoire de Gros ont tenté de définir ces filaments, qu’ils ont d'abord pris pour des champignons ou d’autres organismes multicellulaires. Mais leurs premières analyses laissaient entendre que ces microbes appartenaient probablement à la famille des bactéries géantes Thiomargarita. « Mais nous n’en étions pas si sûrs », dit Gros.

Volland, qui était chercheur postdoctorant dans le laboratoire de Gros, a rejoint Shailesh Date, fondateur et directeur général du Laboratory for Research in Complex Systems à Menlo Park, afin de poursuivre ses recherches destinées à déterminer la nature de cet étrange spécimen. Le laboratoire de Date est une société à but non lucratif qui s’associe à des établissements universitaires pour mener des recherches transdisciplinaires.

« Tout le monde a tout de suite compris qu’il s’agissait d’une grosse bactérie, et que c’était une cellule unique », explique Date, mais le défi consistait à déterminer quelles autres caractéristiques particulières possédait le microbe. À l’aide d’une série de techniques de biologie moléculaire, Volland, Date et leurs collègues ont créé des photographies à grossissement élevé et en trois dimensions de ces longs spécimens, ce qui leur a permis d’observer chacune de ces super grandes cellules.