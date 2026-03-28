Une nouvelle espèce de primates pourrait redessiner l’arbre généalogique des grands singes

La plupart des fossiles anciens de grands singes mis au jour par les paléontologues proviennent d’Afrique de l’Est, de régions situées près des forêts où certains chimpanzés et gorilles vivent encore aujourd’hui. D’après les archives fossiles, nous savons qu’il y a 14 à 16 millions d’années, au Miocène moyen, les ancêtres de ces grands singes migrèrent de l’Afrique vers l’Eurasie.

Il y a peu, en Égypte, des chercheurs ont découvert le premier grand singe fossilisé d’Afrique du Nord, ou du moins un fragment de sa mâchoire inférieure et certaines de ses dents. Ces fossiles auraient 17 à 18 millions d’années, ce qui les ferait remonter au Miocène inférieur, c’est-à-dire à une date qui précède la dispersion en Eurasie. Selon les scientifiques, le grand singe qui vient d’être découvert, nommé Masripithecus moghraensis, est similaire à ce à quoi l’ancêtre de tous les hominoïdes, le groupe qui inclut les gibbons, les orangs-outans, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les humains, aurait ressemblé, selon leurs prédictions.

Ces résultats, publiés jeudi dans la revue Science, suggèrent que les ancêtres des grands singes modernes apparurent peut-être d’abord en Afrique du Nord plutôt qu’en Afrique de l’Est avant de migrer vers l’Eurasie, et enrichissent notre compréhension de l’évolution des premiers grands singes.

Parmi les fossiles d’hominoïdes connus, « nous croyons qu’il s’agit du plus proche cousin des grands singes vivants et de leurs ancêtres », révèle Shorouq Al-Ashqar, paléontologue de l’Université de Mansourah et co-autrice de la nouvelle étude.

MÂCHOIRE ÉPARPILLÉE FAÇON PUZZLE

Au printemps 2024, Hesham Sallam, explorateur National Geographic et paléontologue lui aussi à l’Université de Mansourah, s’est aventuré avec son équipe dans la vallée aride du Ouadi Maghara, dans le nord de l’Égypte. Bien qu’ils aient caressé l’espoir de tomber sur un fossile de grand singe, cela semblait un trop grand défi peut-être : on avait bien découvert des fossiles de singes dans la région, mais de grands singes ? Jamais.

Pourtant, un jour, alors que Hesham Sallam étudiait un fragment de mandibule d’aspect étrange, Shorouq Al-Ashqar lui a montré un autre fragment de mâchoire fossilisée et lui a annoncé calmement : « Docteur Hesham, nous avons trouvé un grand singe. »