En mai sur National Geographic

Après une terrible tragédie, les résidents du village de Port Protection unissent leur force pour sauver leur mode de vie en péril dans cette région isolée de l’Alaska. Au beau milieu d’une nature sauvage et intraitable, ils doivent travailler ensemble pour trouver de la nourriture, construire leur foyer et réparer une infrastructure vieillissante avant qu’il ne soit trop tard pour sauver leur communauté. L’arrivée du printemps s’accompagne d’une série d’obstacles et d’opportunités pour les habitants de Port Protection, suivez les aventures des alaskiens et découvrez comme ils vont faire face à ces évènements.