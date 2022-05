En mai sur National Geographic Wild

Retrouvez la suite des épisodes d’une saison au zoo et partez en immersion dans le quotidien du parc zoologique de la Flèche, à proximité du Mans, et suivez le quotidien de son personnel (soigneurs, vétérinaires, jardiniers...). L’occasion d’accompagner, jour après jour, leur relation avec les animaux. La saison 9 s’ouvre avec la naissance du bébé hippopotame de Babeth et Masaï. Et nous retrouvons le vétérinaire entouré de Sabrina, Pich, Geoffrey, Marie et Aurélie pour un moment exceptionnel : la visite nocturne du zoo avec des lampes torches !