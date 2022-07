Cet été sur National Geographic Wild

MICHELLE OU LA VIE SAUVAGE – Tous les dimanches, du 3 juillet au 21 août à 18.20

Michelle Oakley, vétérinaire dans le Yukon, à la limite de l’Alaska, nous ouvre les portes de sa clinique mais également de sa maison pour nous permettre de découvrir les réalités de son métier : les joies et les peines qui le composent dans un environnement aussi majestueux qu’hostile. Plus connu pour la ruée vers l’Or, les paysages époustouflants du Yukon abritent une faune et une flore unique avec les animaux sauvages parmi les plus rares d’Amérique du Nord, mais également toute une faune nordique comme les caribous, les loups et les grizzlis.