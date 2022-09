En septembre sur National Geographic

VIKINGS : GLOIRE ET DÉCLIN – Tous les dimanches à 21.00, du 18 septembre au 2 octobre

Pendant plus de 300 ans, l’empire des Vikings a connu une expansion grandiose et inarrêtable. L’histoire des Vikings est celle de navigateurs hors pair et de guerriers impitoyables suivant leur propre code. Aucun peuple n’avait autant repoussé les limites de l’exploration et de la conquête. Tristement célèbres pour leurs massacres sanguinaires, les Hommes du Nord sont devenus le peuple le plus craint d’entre tous, mais leur histoire a toujours été racontée sous le même angle, celui du christianisme. Grâce à l’archéo-biologie et à l’étude rigoureuse de leurs sagas légendaires, il est désormais possible de lever le voile sur la véritable identité des Vikings.