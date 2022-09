En septembre sur National Geographic Wild

AU CŒUR DU ZOO : CAROLINE DU NORD – Tous les lundis à 18.20, du 19 septembre au 10 octobre

Rejoignez l’un des plus grands zoo du monde. Avec plus de 300 employés, gardiens et vétérinaires aux petits soins pour plus de 1 800 animaux, voilà un zoo qui sort de l'ordinaire. Les gardiens préparent la naissance d’un chimpanzé pendant que les vétérinaires enquêtent sur une mystérieuse maladie. Un gorille subit une opération d’urgence et les gardiens tentent de prélever du sang de la queue d’un lion. Suivez au plus près les nombreuses histoires du zoo de Caroline du Nord.