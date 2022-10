En octobre sur National Geographic Wild

AU CŒUR DU ZOO : COLUMBUS –Tous les lundis à 18.20, du 17 octobre au 7 novembre

Dans ces nouveaux épisodes, préparez-vous à découvrir toujours plus de Secrets du Zoo, la série qui vous emmène dans les coulisses de l’un des zoos les plus grands et les plus populaires des États-Unis: le Columbus Zoo and Aquarium! À travers les images émouvantes, hilarantes et dramatiques de celles et ceux qui prennent soin des 10000 animaux dispersés sur près de 5000 hectares, cette nouvelle saison plonge le spectateur dans les rouages du zoo préféré des Américains: des soins vétérinaires à l’alimentation, des naissances aux travaux d’agrandissement, suivez les créatures à deux ou quatre pattes qui assurent le spectacle.